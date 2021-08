5 filmes para esquecer da segunda-feira

Para enfrentar a segunda-feira com resignação, a Revista Bula selecionou cinco filmes do catálogo da Netflix que darão um plus no astral e deixarão a semana mais leve, descontraída e feliz. Na lista, “A Jornada de Vivo” (2021), de Kirk DeMicco e Brandon Jeffords; “O Despertar de Motti” (2019), de Michael Steiner; “Viver Duas Vezes” (2019), de Maria Ripoll; “Bem-vindo a Marly Gomont” (2016), de Julien Rambaldi; e “Ethel e Ernest” (2016), dirigido por Roger Mainwood. Os filmes estão listados em ordem alfabética.

Imagens: Divulgação / Reprodução Netflix

A Jornada de Vivo (2021), Kirk DeMicco e Brandon Jeffords “A Jornada de Vivo” é o primeiro musical da Sony Pictures Animations e a terceira colaboração com a Netflix, depois de “A Família Mitchell e a Revolta das Máquinas” e “Din e o Dragão Genial”. Com uma história comovente e cenários extraordinários, o filme segue Vivo, um jupará que faz números musicais pelas ruas de Havana, em Cuba, com seu dono, Andrés. A dupla é unida por um amor incondicional pela música. Um dia, Andrés recebe a carta de um antigo amor, e agora cantora famosa, Martha, o convidando a um de seus shows para que se reconectem. No entanto, uma tragédia acontece antes que o reencontro ocorra. Vivo e a sobrinha de Andrés, Gabi, saem em uma jornada emocionante para entregar uma mensagem de amor escrita há muitos anos pelo músico para Martha em forma de canção.

O Despertar de Motti (2019), Michael Steiner Motti, um jovem judeu ortodoxo, encontra-se em um momento decisivo da vida. Sua mãe acredita que ele deve se casar e vive lhe apresentando candidatas ao matrimônio. Mas, as mulheres que a mãe escolhe têm um problema: todas se parecem com ela. Ao mesmo tempo, Motti se apaixona secretamente pela não judia Laura, sua colega de faculdade. Laura é uma garota liberal e certamente não seria aceita como nora por sua mãe.

Viver Duas Vezes (2019), Maria Ripoll Emílio é um professor universitário viúvo e aposentado, que vive em Valência, na Espanha. Em um exame de rotina, ele descobre que está no primeiro estágio da doença de Alzheimer. Sabendo que logo perderá todas as suas memórias, Emílio se reaproxima de sua filha, Julia, e da neta, Blanca. Ele também decide viajar para Navarra, onde pretende reencontrar Margarita, sua paixão da adolescência.

Bem-vindo a Marly Gomont (2016), Julien Rambaldi Seyolo Zantoko é um médico congolês recém-formado. Ao receber uma imperdível oportunidade de trabalho, muda-se com sua família para um pequeno vilarejo francês. A partir de então, o filme mostra os desafios enfrentados pela família, que é recebida com hostilidade pelos habitantes da aldeia e precisará vencer o preconceito e as barreiras culturais.