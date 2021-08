5 séries leves e engraçadas e fofas para assistir na Netflix (e não pensar em mais nada)

Virgin River (2021), Ian Hay

Anti-heroínas às voltas com crises de meia idade, altos e baixos na carreira, a falta (ou excesso) de filhos e hormônios começando a rarear são, quase sempre, o mote perfeito para histórias ou hilariantes ou dramáticas, ou cômico-dramáticas, como é o caso em “Virgin River”. Aqui, a enfermeira Melinda Monroe, a Mel, tenta não sucumbir à tristeza ao constatar que o destino a expulsara da torre de marfim em que vivia. De uma hora para outra, passou a não ter nem mais filho, tampouco marido, o desempenho profissional frente à tamanha desventura, claro, foi à breca e ela quase se despedaça junto. Como ninguém carrega cruz pesada sem ombros largos, a vida, como num passe de mágica, lhe dá uma segunda oportunidade. Virgin River, cidadezinha perdida no interior da Califórnia, solicita uma enfermeira para auxiliar o único médico do lugar. Com credenciais de peso no currículo, ela se candidata, é aprovada e parte rumo a Virgin River e à nova vida que merece. Mas recomeços podem ser mais difíceis do que se pensa. Para começar, a cabana que lhe serviria de morada pelo próximo ano, tempo de vigência de seu contrato, não é a casa de campo que o documento especificava. Para piorar, o médico que deveria acolhê-la nem sabia que ela estava a caminho e, ironicamente, os dois se conhecem depois que Mel bate o carro e é socorrida por ele, que ela, sem saber de quem é, trata como incapaz de gerir sozinho o hospital do povoado. A procura da enfermeira pelo seu novo pedacinho de céu se dá assim, aos trancos e barrancos, mas com a ajuda de Jack, dono do bar por quem o público logo passa a torcer para que vire mais que um amigo, as coisas aos poucos entram nos eixos. Ao longo das três temporadas, essa história vai ganhando cores mais ou menos dramáticas, numa narrativa fluida, mas que apresenta reviravoltas com um pé no realismo mágico, o que provocou a exaltação dos fãs mais conservadores.