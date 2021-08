10 melhores filmes no Globoplay para assistir em 2021

Bacurau (2019), Juliano Dornelles e Kleber Mendonça Filho

Em um futuro próximo, em um canto remoto no Nordeste do Brasil, está Bacurau, onde Teresa nasceu. Anos após deixar a cidade, ela retorna para o funeral de sua avó. Durante sua passagem, acontecimentos estranhos tomam conta do lugar. A cidade some do GPS, o caminhão que leva água para os aldeões é atacado por tiros, moradores aparecem mortos, um OVNI é avistado no céu. O que está acontecendo em Bacurau?