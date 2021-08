10 filmes mais subestimados do catálogo da Netflix

A Prima Sofia (2019), Rebecca Zlotowski

Naïma é uma adolescente de 16 anos, nascida e criada em Cannes, no sul da França. Ela e seu amigo, Dodo, têm o sonho de se tornarem atores famosos. Ela também está prestes a iniciar um estágio com um chef de um hotel de luxo, onde sua mãe trabalha como camareira. No entanto, Naïma deixará tudo isso para trás ao receber sua prima Sofia, vinda de Paris, para passar o verão com ela. Ao se tornarem inseparáveis, Naïma descobre que o estilo de vida hedonista da prima a ajuda a conseguir fácil todas as coisas materiais que deseja.