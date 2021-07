5 melhores filmes influenciados pela filosofia de Arthur Schopenhauer

O Final da Turnê (2015), James Ponsoldt

Homem nenhum nasceu para viver sozinho. Será mesmo? James Ponsoldt parece não estar de pleno acordo com essa premissa, tanto que põe o dedo numa chaga ainda aberta. Ao acompanhar a turnê de lançamento do livro “Infinite Jest”, de David Foster Wallace (1962-2008) um dos mais aclamados escritores dos Estados Unidos, o jornalista David Lipsky passa a conhecer o homem por trás do personagem, tornando-se ele próprio um autor de sucesso ao publicar as memórias do encontro, “Although Of Course You End Up Becoming Yourself: A Road Trip with David Foster Wallace”, publicado em 2010. Ao longo de cinco dias, Lipsky, jovem repórter da revista “Rolling Stone”, passa do encantamento inicial com Foster Wallace à impaciência, e daí a uma ponta de indignação, assombrado com a personalidade megalomaníaca do autor. Até que resolve fazer o jogo dele, e tem início uma pequena guerra fria que tempera o seu tanto a vida dos dois, ao menos durante aquele breve período. Inteligente ao saber explorar a figura de David Foster Wallace do ponto de vista humano, sem se deixar seduzir pelo argumento ligeiro do foca deslumbrado com a possibilidade de conhecer o ídolo, o filme se sai muito melhor que o esperado. Apresentando narrativa fluida, ainda que não propriamente linear, “O Final da Turnê” se aprofunda no encontro dos protagonistas, suscitando uma ânsia por conhecê-los melhor — mesmo que a família de David Foster Wallace preferisse abafar a história, à custa de um caminhão de processos judiciais.