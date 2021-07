Os homens mais bonitos do mundo em 2021

Tom Cruise

O ator estadunidense de 59 anos já passou por diversos anos pela lista dos mais belos do mundo. Em 2021, foi eleito o mais bonito do mundo pela “Revista Forbes”. Seu primeiro papel de destaque no cinema foi “Negócio Arriscado”, passando por vários personagens conhecidos do público, como Maverick, de “Top Gun”; Ethan Hunt, de “Missão Impossível”; e Charlie Babbitt, em “Rain Man”.