5 filmes de conforto na Netflix para diminuir o stress e trazer relaxamento e paz interior

Professor Polvo (2020), Pippa Ehrlich e James Reed

O documentário retrata a amizade improvável entre um mergulhador e um polvo na África do Sul. Craig Foster é cineasta e cresceu em contato direto com a natureza. Em um mergulho dentro de um tanque, ele descobre um polvo escondido sob um amontoado de conchas. Craig decide retratar o cotidiano do invertebrado e, com isso, faz descobertas riquíssimas sobre a vida debaixo da água.