Voltando às origens

Fui criada numa família de mulheres noveleiras. Minha avó materna aprendeu a mexer no bicho papão do vídeo cassete só para poder gravar as novelas preferidas e não perder nenhum capítulo. Durante anos fui consumidora de novelas da Globo, mas depois de “Avenida Brasil” — que foi aquele escândalo de novela — nenhuma outra me pegou. Praticamente parei de assistir a rede Globo. Troquei pelo streaming.

Com a pandemia, o meu consumo de séries, filmes e documentários explodiu. Isso deve ter acontecido com você também. Mas já faz um tempo que aquele ritual de procurar o que ver se tornou, pra mim, um momento desconfortável. Quanto mais títulos passam e eu não consigo escolher, mais angústia sinto. Quando fica muito difícil, acabo por ceder a frustração e desistir. Desligo tudo e vou tentar fazer outra coisa. Ler um livro, tomar um vinho, dar uma caminhada… Tenho a impressão que já vi tudo que tinha vontade e não tenho mais interesse em nada.

Recentemente resolvi fazer uma troca. Cancelei o Amazon Prime, que tenho a sensação que não tem mais o que me oferecer, e assinei quem? A Globoplay. Foi estranho voltar para a Globo de um jeito diferente, on demand.

Comecei meu contato com a Globoplay assistindo “Sessão de Terapia”. Estou curtindo ver todos os episódios de uma vez só. Acompanhava essa série bem de vez em quando na GNT. Nunca consegui saber que horário passava nem acompanhar a sequência das temporadas.

Agora tem uma coisa no aplicativo da Globo que incomoda: o fato de ter que esperar todos os créditos da equipe passar para poder pular pro novo episódio. O sistema ainda está, na minha opinião, um pouco longe da Netflix, mas estou com a sensação de que renovei o cardápio. Novos ares.

Já separei alguns documentários que quero ver, como o do Bussunda e o “Corrida das Vacinas” e meu próximo passo vai ser pesquisar as séries. Tem várias produções que não acompanhei por horário ou desinteresse na época, mas que agora podem ajudar a vencer estes meses que ainda faltam pra nossa vida voltar a ter uma certa normalidade.

De uma maneira geral, estou gostando dessa nova relação com os produtos da Globo. Não voltei para as novelas, mas voltei às raízes. Dessa vez com o poder de escolher quando e o quê!