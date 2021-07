5 filmes novos na Netflix para os dias em que você só quer se aconchegar no sofá e não pensar em nada

Palavras que Borbulham como Refrigerante (2020), Kyohei Ishiguro

Cherry, um estudante japonês do ensino médio, tem como hobby a escrita, mas é péssimo em se comunicar com os outros. Enquanto isso, uma garota chamada Smile também tem vergonha de conversar com as pessoas por conta de um aparelho que tem em seus dentes. No entanto, suas vidas viram de cabeça para baixo quando se encontram pela primeira vez em um shopping. O romance floresce através da música, vídeo e poemas.