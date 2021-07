10 filmes de romance no Amazon Prime Video que são um afago no coração

A Cinco Passos de Você (2019), Justin Baldoni

Stella tem fibrose cística, o que a impede de manter contato físico com outros pacientes que tenham a mesma doença por risco de infecção cruzada. Ela costuma usar máscara e cumprir com todos os cuidados para evitar complicações de seu quadro. Quando ela conhece Will, outro paciente com fibrose cística, Stella se sente irremediavelmente atraída. Will, que é descuidado com todas as regras e precauções, também se apaixona por Stella. Apesar de sua atitude rebelde, Will percebe que pode prejudicar a saúde da garota.