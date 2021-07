10 séries da Netflix com mais cenas de nudez do que Game of Thrones

A primeira cena de nudez da história de Hollywood foi gravada em 1916, e exibida no filme “A Daughter of the Gods”, em que a atriz Annette Kellerman aparecia completamente nua em cima de uma árvore. Apesar do escândalo, o filme foi um sucesso graças a curiosidade do público. Em “Game of Thrones”, as centenas cenas com pessoas nuas também chocaram o público, mas reforçaram a discussão sobre os tabus da sexualidade e nudez na televisão. Nesta lista, séries da Netflix que também quebraram os paradigmas e agradaram os olhos sedentos por conteúdos calientes. Entre elas, “Sex/Life”, de 2021, criada por Stacy Rukeyser; “Sex Education”, de 2019,de Laurie Nunn; e “Altered Carbon”, de 2018, de Laeta Kalogridis. Os títulos estão organizados conforme o ano de lançamento e não seguem critérios classificatórios.

Imagens: Divulgação / Reprodução Netflix

Sex/Life (2021), Stacy Rukeyser Billie é uma dona de casa entediada que sonha acordada com os dias de festas selvagens e cheios de sexo de sua juventude, em particular, com um executivo de uma gravadora de música, Brad. Ela começa a escrever sobre suas experiências em seu laptop, até que um dia seu marido descobre o diário de memórias de Billie e o usa como manual de instruções para apimentar a vida sexual do casal.

Sex Education (2019), Laurie Nunn Ottis Milburn é um estudante do ensino médio que teme que seus colegas de escola descubram que sua mãe é uma terapeuta sexual. Tímido e inseguro, Ottis é o oposto de seu melhor amigo, Eric, um adolescente extravagante e extrovertido, apesar de sofrer bullying do valentão do colégio por ser gay. Quando os alunos descobrem a profissão da mãe de Ottis, Maeve, a rebelde da escola, o convence de se tornar aconselhador sexual entre os adolescentes por meio terapias clandestinas agenciadas por ela.

Altered Carbon (2018), Laeta Kalogridis Kovacs é um ex-prisioneiro, despertado 250 anos depois de sua morte. Em um novo corpo, ele é ressuscitado para solucionar um assassinato. A série se passa em um futuro distópico, onde a mente humana é digitalizada, armazenada e pode ser transferida. Caso não solucione o caso, Kovacs é ameaçado ter sua consciência desligada para sempre. Se conseguir cumprir o objetivo, ele poderá escolher seu corpo e como deseja seguir sua nova vida.

Easy (2016), Joe Swanberg A série antológica gira em torno de personagens que vivem em Chicago e mostra como o trabalho e a identidade de classe afetam suas interações com seus parceiros românticos. Ocasionalmente, as histórias se cruzam lateralmente, adicionando textura retrospectiva a um conto que pensávamos ter se encerrado. “Easy” é organizado em torno do tema dos relacionamentos amorosos, em vez de um arco narrativo.

Narcos (2015), Carlo Bernard e Chris Brancato Na Colômbia dos anos 1970, o comerciante estabelecido no mercado negro Pablo Escobar, em parceria com Mateo “Barata” Moreno, um químico chileno, fabricam uma cocaína altamente lucrativa. Eles logo começam a transportá-la para os Estados Unidos, onde a droga se torna popular entre os ricos e famosos. A Agência Antidrogas Americana (DEA) se envolve à medida que a entrada de dólares americanos para a Colômbia cresce e a violência relacionada às drogas aumenta nos Estados Unidos.

Sense 8 (2015), Lana Wachowski e Lilly Wachowski Após uma visão repentina, oito indivíduos se veem conectados mentalmente, embora estejam em locais diferentes do mundo. Eles se descobrem capazes de ver, sentir, ouvir e falar uns com os outros e, assim, acessar seus segredos mais sombrios. Enquanto se adaptam a este novo dom, eles têm de fugir de uma organização que quer capturá-los e transformá-los em cobaias.

Black Sails (2014), Robert Levine e Jonathan E. Steinberg A aventura pirata gira em torno dos contos do Capitão Flint e seus homens. Flint, o mais brilhante e mais temido capitão pirata de sua época, aceita o jovem falante John Silver em sua tripulação. Ameaçados de extinção por todos os lados, os piratas lutam pela sobrevivência da Ilha de New Providence, refúgio criminoso mais notório de sua época e um paraíso depravado repleto de piratas, prostitutas, ladrões e caçadores de fortuna.

Outlander (2014), Ronald D. Moore Em 1945, Claire Randall está de férias na Escócia com o marido, Frank. O casal esteve separado durante grande parte do casamento, pois Claire trabalhou como enfermeira na Segunda Guerra Mundial, enquanto Frank atuava na inteligência militar. O feriado é tratado como se fosse sua segunda lua de mel antes de se mudarem para uma nova casa em Oxford, onde pretendem se estabelecer e começar uma família. No entanto, o plano é interrompido quando Claire toca em algumas pedras monolíticas pagãs e perde a consciência, acordando dois séculos antes.

Orange Is the New Black (2013), Jenji Kohan Piper Kerman tem 30 e poucos anos e vive na cidade de Nova York, com uma carreira promissora e um companheiro atencioso, quando é repentinamente presa e forçada a enfrentar as consequências de um namoro breve com uma traficante de drogas anos atrás. A série retrata os meses de Piper trancada em uma cadeia, local com seus próprios códigos de comportamento e hierarquias arbitrárias.