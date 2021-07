As 10 séries com mais indicações ao Emmy 2021 e onde assisti-las

A Academia Nacional de Artes & Ciências Televisivas já anunciou os indicados do Emmy Award, que ocorre em setembro deste ano. Com 130 citações, a HBO é a emissora que mais disputa prêmios nesta edição. A Netflix possui 129 indicações, enquanto a Disney +, 71. A Revista Bula separou as 10 séries mais lembradas dentre todas as categorias. “The Crown”, da Netflix, criada por Peter Morgan, concorre a 24 prêmios; empatado, “O Mandaloriano”, criado por Jon Fravreau, da Disney +, também disputa 24 estatuetas; “Lovecraft Country”, que foi cancelada após a primeira temporada pela HBO, ficou entre as mais aclamadas com 18 menções. Confira a lista completa. Os títulos estão organizados de acordo com o número de indicações na premiação.

The Crown (2016), Peter Morgan — Netflix (24 indicações) Os episódios revelam os bastidores por trás da vida pública da Rainha Elizabeth II e aborda acontecimentos que antecedem seu casamento com o Príncipe Philip. Aos 25 anos, assim que ela começa se estabelecer como uma esposa e mãe, seu pai, o Rei George VI, morre de câncer de pulmão. Como herdeira do trono, Elizabeth tem que se ajustar para assumir como monarca de uma nação recém-saída da guerra. Ao seu lado, o primeiro-ministro Winston Churchill, que a auxilia a compreender os pormenores do jogo político.

O Mandaloriano (2019), Jon Favreau — Disney + (24 indicações) Din Djarin é um caçador de recompensas que se aventura pela galáxia em busca de fugitivos e vilões, aos quais entrega à justiça por uma soma irrisória. Um dia, um cliente com trajes imperiais desbotados e protegido por stormtroopers o procura para descobrir o paradeiro de uma criança misteriosa, da mesma espécie que o famoso Mestre Yoda. Conhecido popularmente como Bebê Yoda, a criança supostamente possui uma grande concentração da Força, similar aos jedis, que seriam uma espécie de samurais do espaço.

Wandavision (2021), Jac Schaeffer — Disney + (23 indicações) Wanda e Vision estão recém-casados e vivem a vida suburbana ideal. Nos primeiros episódios, é explorada vida cotidiana do casal como paródia de antigos sitcoms de família em preto e branco, reforçando como são felizes e perfeitos. Wanda engravida e conforme a série vai tomando cor, o programa assume temática dos anos 1970. Ao longo dos episódios, coisas estranhas começam a acontecer, como quando o rádio conversa com Wanda. Então eles passam a suspeitar que há algo manipulando essa “realidade”.

The Handmaid’s Tale (2017), Bruce Miller — Paramount + (21 indicações) Offred é uma aia na República de Gileade, um estado totalitário e teocrático que tomou o poder nos Estados Unidos. Por conta das taxas de reprodução extremamente baixas, as aias são designadas para gerar filhos para os casais de elite que têm problemas para engravidar. A liberdade de Offred, assim como de todas as mulheres, é completamente restrita. Quando elas saem de casa e se comunicam, são vigiadas pelos Olhos, a polícia secreta de Gileade.

Ted Lasso (2020), Brendan Hunt e Joe Kelly — Apple TV+ (20 indicações) Após um complicado divórcio, Rebecca Welton se torna a proprietária do AFC Richmond, um time de futebol americano que pertencia ao seu ex-marido. Para se vingar dele, ela decide arruinar a equipe. Então, contrata Ted Lasso, um técnico ruim e que pouco entende do esporte. Sem saber que foi contratado para afundar o time, Ted é otimista em todos os momentos e acredita que pode levar a equipe à glória.

Lovecraft Country (2020), Misha Green — HBO + (18 indicações) Atticus Freeman retorna para sua casa, ao sul de Chicago, na década de 1950, depois que seu pai, Montrose, desaparece em uma região do Massachusetts, conhecida como Lovecraft Country. Acompanhado de seu tio e uma amiga de infância, o trio embarca em uma jornada de busca por Montrose, por onde as leis de segregação e preconceito racial quase os levam à morte. Igualmente, terrores sobrenaturais passam a persegui-los.

O Gambito da Rainha (2020), Scott Frank e Allan Scott — Netflix (18 indicações) Beth Harmon é uma órfã com inteligência acima da média e que um dia descobre que o zelador do orfanato em que vive joga xadrez no porão. Interessada, a menina pede para que o homem a ensine a jogar. Anos mais tarde, Beth se torna especialista em xadrez. Ao ser adotada por um casal, a liberdade fora do orfanato lhe dará oportunidade de mostrar suas habilidades com o tabuleiro em torneios nacionais e internacionais.

Mare of Easttown (2021), Brad Ingelsby — HBO Max (16 indicações) Mare é uma investigadora que há um ano tenta descobrir, sem sucesso, o paradeiro de Katie Bailey, uma adolescente desaparecida. A falta de respostas sobre o caso é constantemente lembrada nos noticiários, colocando em dúvida sua competência profissional. Quando outra adolescente, Erin, é assassinada e encontrada em um bosque da cidade, ela precisa descobrir se há relação entre os casos e solucioná-los. Enquanto isso, Mare enfrenta diversos problemas pessoais, como os traumas pelo suicídio de seu filho e uma briga judicial pela custódia do neto. Seu ex-marido planeja se casar, enquanto Mare ainda não superou o divórcio.

Hacks (2021), Lucia Aniello e Paul W. Downs — HBO Max (15 indicações) Ava é uma redatora bissexual de 25 anos de um programa de televisão em Los Angeles. Ela se mete em maus lençóis após twittar uma piada grosseira sobre um político de direita e seu filho gay. O “cancelamento” é um golpe para seu ego e sua conta bancária. Seu agente, Jimmy, inventa um purgatório: Ava ajudará a modernizar o roteiro de outra cliente, Deborah Vance, que é uma lenda dos stand-ups de Las Vegas, cujo show de longa data em um cassino está ameaçado por uma atração musical.