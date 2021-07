10 séries divertidas e engraçadas para você ver em 2021

It’s a Sin (2021), Russell T. Davies — HBO Max

Ritchie Tozer é um adolescente que quer sair do armário. Ele sonha com uma vida bem distante de seus pais e, assim, se muda para Londres para estudar teatro. Na capital inglesa, cria uma conexão instantânea com Jill Baxter, uma atriz dramática bissexual que apresenta Ritchie a Ash em um pub fervilhando de jovens queer. Ash é a primeira experiência sexual de Ritchie com outro rapaz e será sua porta de entrada na órbita das relações poliamores e fora do armário.