10 séries que você não perder em 2021

Loki (2021), Michael Waldron — Disney +

Loki morreu nas mãos de Thanos em “Avengers: Infinity War”, mas em “Endgame”, o irmão de Thor recebeu uma segunda chance. O Teresact permitiu que Loki escapasse de sua prisão momentos antes de sua morte. Ele é preso pela Autoridade de Variância Temporal (AVT), uma espécie de policiais do tempo com armadura preta e laranja que trabalham para os Guardiões do Tempo. Sempre que algo que não faz parte da linha do tempo sagrada ocorre, o AVT é enviado para endireitar as coisas. É isso que o ocorre com Loki, que não deveria ter pegado o Teresact e agora terá de pagar por seu erro.