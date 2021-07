10 melhores filmes influenciados pela filosofia marxista

Selma: A Luta por Igualdade (2014), Ava DuVernay

Ganhador do Prêmio Nobel da Paz de 1964, Martin Luther King Jr. (1929-1968), reverendo da Igreja Batista, foi uma das figuras centrais no combate ao racismo e nas reivindicações pela plenitude dos direitos civis para negros nos Estados Unidos. A fim de dar mais visibilidade ao movimento, no ano seguinte Luther King organizou uma marcha de que participaram cidadãos de todas as etnias e fiéis das mais variadas religiões, de Selma, no Alabama, a Montgomery, capital do estado. Em “Selma”, a diretora Ava DuVernay conta a história dos bastidores da marcha, empreitada levada a cabo depois dos assassinatos dos militantes negros Malcolm X, Jimmie Lee Jackson e James Reeb, também mencionando a láurea recebida por Luther King, mas se concentrando nas negociações com o presidente Lyndon B. Johnson (1908-1973) quanto a garantir a sanção de uma emenda que possibilitasse o poder de voto a “pessoas de cor”, segundo a terminologia em voga à época. Ao longo da trama, acompanha-se em detalhes a destreza do reverendo em seus encontros com Lyndon Johnson, a ênfase com que discursava, sempre pregando um comportamento pacífico, e suas relações pessoais, com a mulher, Coretta, sempre apavorada frente às constantes ameaças que o marido recebia, e com os amigos mais próximos, Abernathy, Young, Orange e Nash. Durante o filme, surgem na tela inscrições que facilitam a compreensão do público no que tange a datas e em que circunstâncias se dava cada evento, dados do próprio FBI, que, incansável, estava sempre no encalço de Luther King, no intuito de detê-lo com uma desculpa qualquer. Histórias de filmes como “Selma” parecem mera ficção — especialmente para a população negra mais jovem, já nascida num mundo em que cidadãos negros conquistaram posições de poder, a Presidência dos Estados Unidos, inclusive —, mas nos lembram de um passado que volta-e-meia teima em dar as caras. Para se virar essa página definitivamente, é necessário o engajamento de todos, independentemente do nível de melanina que sua pele apresenta.