10 melhores séries novas para ver na Netflix e no Amazon Prime Video 2021

A cada ano, as séries se tornam cada vez melhores e mais bem produzidas. Fica até difícil de escolher uma favorita dentre tanto material de qualidade que tem sido lançado. Nessa lista de melhores títulos recentes, a Revista bula selecionou as novidades da Netflix “A Caminho do Céu”, sobre um jovem com Asperger que se vê diante do desafio de dar continuidade à empresa da família sem seu pai; e “Vincenzo”, que narra a história de um advogado da máfia que foge para a Coreia após ser traído por seu grupo. No Amazon, “Manhãs de Setembro” traz um novo olhar sobre a maternidade quando uma mulher trans descobre ter um filho de dez anos ; e “Little Fires Everywhere”, quando duas famílias que são verdadeiros opostos se encontram e a rivalidade entre elas reacende segredos há muito esquecidos. Os títulos estão organizados conforme o ano de lançamento e não seguem critérios classificatórios.

Netflix

A Caminho do Céu (2021), Kim Sung-ho Geu-Ru é um jovem de 20 e poucos anos com síndrome de Asperger. Ele trabalha na empresa de serviços fúnebres de seu pai “Move To Heaven”. Seu trabalho é organizar os itens deixados por pessoas falecidas. Um dia, o próprio pai de Geu-Ru morre. Então, o tio Sang-Gu chega para o ajudar a administrar a empresa. Sang-Gu é um ex-presidiário, que em outros tempos lutava artes marciais no circuito independente.

Vincenzo (2021), Hui-won Kim Vincenzo é uma série sul-coreana que mistura comédia e ação. Um advogado da máfia italiana decide voltar à Coreia, sua terra natal, após ser traído. Seu antigo chefe, Dom Fábio, morre, e o novo líder da família tenta matar Vincenzo. Na Coréia, ele tenta recuperar 1,5 toneladas de ouro que havia escondido em um prédio, chamado Geumga Plaza. Mas a missão fica complicada, quando o Grupo Babel adquire o edifício.

O Gambito da Rainha (2020), Scott Frank e Allan Scott Beth Harmon é uma órfã com inteligência acima da média e que um dia descobre que o zelador do orfanato em que vive joga xadrez no porão. Interessada, a menina pede para que o homem a ensine a jogar. Anos mais tarde, Beth se torna especialista em xadrez. Ao ser adotada por um casal, a liberdade fora do orfanato lhe dará oportunidade de mostrar suas habilidades com o tabuleiro em torneios nacionais e internacionais.

Sex Education (2019), Laurie Nunn Ottis Milburn é um estudante do ensino médio que teme que seus colegas de escola descubram que sua mãe é uma terapeuta sexual. Tímido e inseguro, Ottis é o oposto de seu melhor amigo, Eric, um adolescente extravagante e extrovertido, apesar de sofrer bullying do valentão do colégio por ser gay. Quando os alunos descobrem a profissão da mãe de Ottis, Maeve, a rebelde da escola, o convence de se tornar aconselhador sexual entre os adolescentes por meio terapias clandestinas agenciadas por ela.

Pose (2018), Ryan Murphy e Brad Falchuk Ambientada no final dos anos 1980, “Pose” é um musical que narra a história de Blanca, uma mulher trans que descobre ser HIV positivo. Ela decide transformar a residência onde mora na chamada Casa Evangelista, um local que abriga jovens LGBTQIA+ que não têm onde morar. Lá a comunidade também organiza concursos e bailes, durante o período de ascensão da cultura de luxo em Nova York.

Amazon Prime Video

Dom (2021), Breno Silveira Inspirada na história de um criminoso da vida real, “Dom” narra a relação entre o policial Victor e seu filho, Pedro “Dom”, um adolescente de classe média viciado em drogas. Nos anos 1970, Victor dedicou sua carreira policial no combate ao tráfico em morros cariocas. Na adolescência, seu filho, Pedro, se torna um dependente químico, que pratica roubos em condomínios de luxo para manter seu vício e estilo de vida errático. Sua boa aparência e roupas de grife chamam atenção da mídia, que o deixa conhecido como “ladrão fashion”.

Manhãs de Setembro (2021), Josefina Trotta Cassandra é uma mulher trans que trabalha como motogirl durante o dia e à noite canta em um clube. Ela tem um caso com Ivaldo, um homem casado que trabalha como garçom em um restaurante. Cassandra ainda está organizando sua vida e acaba de se mudar para uma kitnet, quando recebe uma visita inesperada. Leide, uma ex-colega de trabalho com quem Cassandra passou uma noite, aparece com um menino de dez anos, e informa que a criança é seu filho. Cassandra terá de repensar sua vida em torno de uma nova responsabilidade.

Little Fires Everywhere (2020), Liz Tigelaar Mia Warren é uma artista que se muda com a filha adolescente, Pearl, para Shaker Heights em busca de inspiração para seu trabalho. Ela aluga a casa de Elena, uma repórter local casada com um advogado e que possui quatro filhos adolescentes. Aparentemente, eles são a família perfeita e invejável de classe média. Conforme Mia e Pearl se aproximam de Elena, do marido e dos filhos, a relação passa a desenvolver rivalidades e revelar segredos obscuros de ambos os lares.

Modern Love (2019), John Carney e Tom Hall Maggie é uma crítica de livros solteira cujo porteiro, Guzmin, mantém vigilância protetora sobre sua vida amorosa. Quando seus encontros românticos resultam em uma gravidez inesperada, ela encontrará companhia na forma mais pura de amor. Essa e outras histórias fazem parte de uma antologia que narra oito vivências únicas sobre as alegrias e tribulações do amor, cada uma inspirada em ensaios pessoais da vida real e publicadas na coluna “Modern Love”, do jornal “New York Times”.