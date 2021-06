10 filmes premiados na Netflix que te darão um frio na espinha

Se por um lado, algumas pessoas correm de filmes de suspense, terror ou horror, por outro, há quem realmente adora e se diverte com os gêneros. Se você é desses que sentem seu humor dar uma impulsionada depois de levar vários sustos, não se preocupe, você não é estranho. Seu cérebro funciona perfeitamente liberando os hormônios certos para te avisar que está fora de perigo. Na lista, a Revista Bula incluiu os títulos “A Ligação”, sobre um telefonema misterioso que altera eventos do passado e presente; “O Que Ficou para Trás”, que narra a história de um casal de refugiados que perde a filha a caminho de seu destino; e “À Espreita do Mal”, sobre um investigador afetado por um caso de desaparecimentos de crianças. Os títulos estão organizados de acordo com o ano de lançamento e não seguem critérios classificatórios.

Imagens: Divulgação / Reprodução Netflix

A Ligação (2020), Lee Chung-hyeon Seo Yeon muda de casa para ficar próxima de sua mãe doente. Um dia recebe uma ligação de Young Sook, que afirma que sua mãe deseja matá-la. No desenrolar, é revelado que, enquanto Seo Yeon está em 2019, Young Sook está em 1999. Em suas conversas, também se descobre que ambas vivem na mesma casa, apesar de ser em tempos diferentes. A ligação irá interferir em acontecimentos da vida de Seo Yeon.

O que Ficou para Trás (2020), Remi Weekes Um casal atravessa o Sudão até a Inglaterra. Durante a travessia, um naufrágio tirou a vida de sua filha, Nyagak. Dela, resta apenas a lembrança em forma de uma boneca que carregava. Divididos entre o trauma e o alívio de finalmente alcançar seu destino, o casal mora em uma residência cedida pelo governo. Enquanto isso, a legalização dos dois no país é avaliada.

À Espreita do Mal (2019), Adam Randall Um menino de 12 anos desaparece após ser visto pela última vez andando de bicicleta. Ele se torna mais um na lista de outras crianças que sumiram em uma pequena cidade, onde o detetive Greg Harper tenta juntar pistas antes que haja mais casos. Em casa, o detetive enfrenta outro problema: sua esposa, Jackie, o traiu recentemente. Nesta atmosfera tensa, coisas estranhas começam a acontecer, como Greg ficar trancado em um armário enquanto resgata o hamster da família ou os talheres desaparecerem das gavetas da cozinha.

O Mistério das Garotas Perdidas (2019), Jae-hyun Jang Pastor Park lidera uma investigação que expõe seitas e seus líderes que praticam crimes. Enquanto examina uma nova religião suspeita, chamada “Deer Mount”, ele descobre pistas que conectam este culto a uma série de casos misteriosos de adolescentes desaparecidas. Quando um corpo é encontrado dentro de um túnel, Park começa a descobrir segredos obscuros que cercam este culto e seu líder, Na-han.

Calibre (2018), Matt Palmer Vaughn e Marcus são dois amigos que partem para uma vila isolada na Escócia, onde passarão o final de semana caçando. A dupla se hospeda em um hotel familiar, mas devido ao comportamento rebelde de Marcus, logo eles não passam a ser bem vistos pelos moradores da região. Em um dos dias de caça, Vaughn mira para atirar em um alce, mas o animal se move e a vítima acaba sendo uma criança. A partir disso, uma cadeia de acontecimentos se desenrolam deixando a dupla em uma situação que mudará suas vidas.

It — A Coisa (2017), Andy Muschietti Sete amigos em Derry, no Maine, estão prestes a enfrentar seu pior pesadelo: um antigo mal que muda de forma e emerge do esgoto a cada 27 anos para atacar as crianças da cidade. Bill, Richie, Beverly, Ben, Mike, Stan e Eddie se unem em uma leal amizade ao longo de um verão tenebroso. Cada um deverá superar seus próprios medos pessoais para enfrentar o palhaço assassino e sanguinário conhecido como Pennywise.

Mother! (2017), Darren Aronofsky Um casal transforma uma antiga casa em um lar. A jovem esposa está grávida e o marido, um escritor famoso, é aparentemente amável. Certo dia, um visitante inesperado pede para passar a noite na residência e o marido aceita. De repente, novas visitas inconvenientes chegam, causando uma série de eventos perturbadores. O local tranquilo e de aconchego familiar se torna um ambiente caótico e inseguro para a futura mãe e seu bebê.

Fragmentado (2016), M. Night Shyamalan Impelido a sequestrar três adolescentes por uma de suas personalidades, o esquizofrênico Kevin revela para suas vítimas 23 personas diferentes. No entanto, a mais poderosa e que controla todas as outras permanece nas sombras de sua mente. Quando se conecta com a perspicaz e determinada a escapar Casey, uma de suas reféns, Kevin irá travar uma guerra entre suas múltiplas personalidades.

O Homem nas Trevas (2016), Fede Alvarez Rocky, Alex e Money invadem casas asseguradas pela empresa do pai de Alex. Nas residências, roubam os pertences dos moradores para vendê-los. Um dia, ficam sabendo que um idoso cego guarda 300 mil dólares em sua casa. O dinheiro havia sido ganho de indenização pela morte da filha. O roubo, no entanto, não termina bem. O idoso é um ex-soldado mentalmente perturbado capaz de qualquer coisa contra os invasores.