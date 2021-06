10 filmes na Netflix que trarão esperança e certeza de que dias melhores virão

Erin Brockovich, uma Mulher de Talento (2000), Steven Soderbergh

Erin Brockovich é mãe de três filhos e divorciada. Enquanto trabalha como arquivista em um pequeno escritório de advocacia, se depara com o caso de uma empresa que contamina a água consumida por moradores de uma pequena cidade. No local, as pessoas têm sido afetadas por doenças devastadoras. Erin convence seu chefe a deixá-la apurar o caso. Embora os cidadãos locais fiquem receosos com a investigação, logo Erin ganha a confiança da população com seu jeito claro e franco. Mais de 600 testemunhas surgem contra a empresa que tem tornado a água da cidade tóxica.