10 filmes novos na Netflix para aquecer o seu Dia dos Namorados

Na data mais apaixonada do ano, nada mais justo que deixar os filmes de adrenalina, suspense e comédia de lado e selecionar o bom e velho romance. Um filminho para aquecer o coração, despertar a paixão adormecida e fazer o público relembrar o quanto é bom amar e ser amado. Para quem não sabe, essa lista foi escrita ao som de Marvin Gaye e com bombonzinho de licor na mão para entrar no clima. Os títulos foram selecionados por equipe de cupidos especializados em aquecer romances. Espalhem as pétalas de rosa no sofá e chame o dengo para sentar bem do seu ladinho. Todos as produções estão disponíveis no catálogo da Netflix. Os títulos estão organizados de acordo o ano de lançamento e não seguem critérios classificatórios.

Imagens: Divulgação / Reprodução Netflix

Histórias Incomuns (2021), Kayoze Irani e Neeraj Ghaywan Uma antologia formada por quatro curtas-metragens. No primeiro, “Amantes”, trata de um casamento arranjado em que o marido se nega a deitar com a esposa. No segundo, “Brinquedo”, duas irmãs pobres tem a energia cortada e o patrão de uma delas oferece pagar a conta em troca de sexo. Em “Beijo Molhada” uma funcionária de uma empresa aconselha a colega de trabalho a engravidar para ficar com sua vaga. Em “Não Falado”, a mãe de uma menina surda irá se apaixonar por um fotógrafo que fala em linguagem de sinais.

Loucura de Amor (2021), Dani de la Orden Adri é um jornalista que conhece Carla em um bar. Após uma noite juntos, ela diz que eles não poderão se ver novamente e desaparece. No entanto, ela esquece uma jaqueta com uma pista de onde ele poderia encontrá-la. Adri se dá conta de que Carla é paciente em uma instituição psiquiátrica, onde está internada. Ele se interna na mesma clínica com intuito de ficar próximo da mulher por quem se apaixonou.

Para Todos os Garotos: Agora e Para Sempre (2021), Michael Fimognari Lara Jean acaba de retornar de uma viagem à Coreia e irá encarar o último ano do ensino médio. Ela ainda namora Peter Kavinsky e logo eles realizarão o plano de estudarem juntos na Universidade de Stanford. No entanto, as coisas não saem exatamente como planejado e Lara não é aceita na instituição. Após uma viagem de formandos à Nova York, ela fica encantada e passa a considerar a possibilidade de estudar na universidade da cidade mais cosmopolita do mundo. O problema é fazer Peter se encaixar nos novos planos para o futuro.

Sweet and Sour (2021), Kae-Byeok Lee Jang Hyeok e Jung Da-eun são um casal que passam a se relacionar à distância quando ele consegue uma nova oportunidade de emprego em uma empresa de construção civil. Seu namoro, uma vez doce, muda conforme o espaço que os separa passa a afetá-los de várias maneiras. Em seu novo emprego, Jang se interessa pela misteriosa e sedutora colega, Han Bo-yeong, que também demonstra interesse por ele.

Las Mil y Una (2020), Clarisa Navas Neste longa-metragem argentino, Iris é uma garota lésbica que foi expulsa do colégio e gasta suas tardes com os primos. Ao conhecer Renata, se sente irremediavelmente apaixonada. Cercadas por uma sociedade heteronormativa e que não recebe bem seu relacionamento, o casal faz de tudo para resistir. Embora rumores sobre o passado de Renata não parem de crescer, Iris faz o que pode para que sua relação sobreviva.

Olhos de Gato (2020), Mari Okada Abandonada por sua mãe ainda muito pequena, Myio não deixa ninguém perceber o quanto isso a afeta por dentro. Apenas quando está sozinha se permite chorar. Apaixonada pelo colega Hinode, ele sequer parece notá-la. Então ela conhece um vendedor de máscaras que pode ajudá-la a se transformar em um gato. Myio acredita que essa é uma ótima oportunidade de chamar atenção de Hinode. O rapaz imediatamente se apaixona pela gata e cuida dela o tempo inteiro.

Seu Nome Gravado em Mim (2020), Kuang-Hui Liu O filme é ambientado em uma escola católica de ensino médio para meninos, em Taichung, no início de 1988. A-Han conhece Birdy, o novo garoto excêntrico em sua escola. Acompanhamos sua amizade colorida e, à medida em que os dois se aproximam, tanto eles próprios, como seus colegas e familiares, começam a questionar se o relacionamento é mesmo apenas uma amizade.

Você Nem Imagina (2020), Alice Wu Ellie Chu é estudiosa e tímida, mas elabora um negócio próspero escrevendo trabalhos para outros alunos por dinheiro. O bico permite que ela ajude a sustentar o pequeno apartamento que divide com seu pai viúvo. Um dia, Paul Munsky, do time de futebol da escola, pede a Ellie para ajudá-lo a escrever uma carta de amor para Aster Flores. Ellie também se sente atraída por Aster e sabe exatamente o que dizer para ela. Por outro lado, o rapaz que gosta de Aster por sua beleza, passa a enxergar em Ellie algo muito mais substantivo.

Happy Old Year (2019), Nawapol Thamrongrattanarit Jean é uma jovem que acaba de voltar da Suécia para a Tailândia. Ela recebe uma oferta de emprego em uma empresa de design, mas com a condição de que ela tenha seu próprio escritório. Ela deseja transformar a parte comercial da loja de sua família em um ambiente de trabalho minimalista. Empacotar tudo em sacos de lixo e jogar fora não será tão fácil quanto Jean imaginou, especialmente depois que ela se deparar com uma câmera fotográfica específica.