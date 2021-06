10 ótimos filmes na Netflix para momentos de descanso e relaxamento

Loucura de Amor (2021), Dani de la Orden

Adri e Carla se conhecem em um bar e vivem uma noite incrível. Os dois se separam sem trocar telefones e Adri fica obcecado em reencontrar Carla. Mexendo nos bolsos do casaco que ela esqueceu, ele acaba descobrindo que ela está internada em uma instituição de tratamento psiquiátrico. Sem conseguir falar com Carla, Adri resolve se internar na mesma clínica, onde passa a conviver com várias pessoas com transtornos mentais.