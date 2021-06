10 filmes inteligentes e subestimados na Netflix que são colírio para os olhos

Alguns filmes são como tesouros escondidos que precisam ser encontrados pelo espectador mais ávido e determinado. Isso ocorre, porque nem sempre os melhores títulos são os mais populares. Então, é necessário fazer uma busca aprofundada ou ser um verdadeiro devorador de filmes para saber que este ou aquele título está disponível no catálogo. Muitos desses filmes são independentes ou vieram de outros países, mas são colírios para os olhos e tônicos para o cérebro. Os admiradores do cinema como arte não irão resistir a esta lista de seleções feita pela Revista Bula para serem saboreados no conforto do seu lar. Os títulos estão organizados de acordo com o ano de lançamento e não seguem critérios classificatórios.

Imagens: Divulgação / Reprodução Netflix

A Lavanderia (2019), Steven Soderbergh Ellen é uma viúva que havia perdido o marido em um acidente de barco. Ao procurar o seguro, descobre que o dinheiro não será liberado, porque a empresa aplica golpes em seus clientes. Essa e outras centenas de companhias offshore, localizadas em paraísos fiscais, faziam parte de um esquema de lavagem de dinheiro e corrupção, administrada pelos advogados Jürgen Mossack e Ramón Fonseca. No esquema, também estavam envolvidos empresários, criminosos, celebridades e políticos.

Atlantique (2019), Mati Diop Ada, de 17 anos, está apaixonada por um jovem pedreiro, Souleiman. No entanto, a moça foi prometida a outro homem. Souleiman é um dos trabalhadores que ajudam a erguer um prédio de luxo à beira-mar, mas estão com quatro meses de salário atrasado. Em busca de um futuro melhor, ele e seus amigos embarcam rumo à Espanha. Após um naufrágio, os corpos dos amigos de Souleiman aparecem na costa e Ada acredita que seu amado está morto. Quando o salão de festas é incendiado no dia de seu casamento, Ada estará prestes a descobrir que Souleiman retornou.

A Última Nota (2019), Claude Lalonde Henry Cole é um viúvo pianista muito famoso que ficou afastado dos palcos após a morte da esposa. Quando decide voltar às apresentações, passa a ser acometido por crises de ansiedade, a ter lapsos de memória e se sentir paralisado. Durante uma coletiva de imprensa, conhece a jornalista Helen Morrison, que se aproxima para solicitar uma matéria com exclusividade. À princípio, ele demonstra resistência, mas depois aceita a aproximação. Conforme a admiração mútua entre eles cresce, ela se torna inspiração para que ele prossiga com suas apresentações musicais.

The Chase (2017), Hong-seon Kim Sim Deok-soo é um proprietário ranzinza que administra um condomínio de apartamentos que está caindo aos pedaços. Gradualmente, seus inquilinos começam a desaparecer sob circunstâncias suspeitas. O detetive aposentado Park Pyiung-Dal acredita que um assassino em série, que agia há 30 anos, voltou a praticar seus crimes. Como Sim Deok-soo é conhecedor da vizinhança, o investigador pede sua ajuda para capturar o serial killer.

O Homem das Mil Caras (2016), Alberto Rodríguez Francisco Paesa é um ex-agente secreto do governo espanhol que atuou em uma importante operação contra o ETA, grupo terrorista basco. Envolvido em um caso de extorsão, é renegado pelo governo espanhol. Falido e com sua vida à beira do abismo, recebe a visita de um ex-comissário da polícia, que pede ajuda para proteger 12 milhões de dólares que havia desviado de seu departamento. Paesa elabora um plano brilhante para confiscar o dinheiro roubado.

A Bruxa (2015), Robert Eggers Uma família fanática religiosa ocupa um terreno nos arredores de uma floresta nos Estados Unidos, no século 17, após serem expulsos da vila onde moravam. William, a esposa e os cinco filhos são assombrados pela ideia de que uma suposta bruxa que mora nos vales ronda a fazenda. Quando o bebê recém-nascido desaparece, o clima entre os membros da família fica carregado de tensão. As mulheres se tornam suspeitas de bruxaria. Especialmente Thomasin, uma adolescente com pensamentos avançados demais para sua época e núcleo social.

Advantageous (2015), Jennifer Phang Em um mundo futurista, Gwen sustenta a filha adolescente, Jules, com seu trabalho em uma clínica de estética. Um dia, é demitida por não ser mais tão jovem. À procura de um novo trabalho, ela acredita que o mercado reconhecerá seu valor profissional. No entanto, a empresa em que trabalhava passa a prejudicar suas oportunidades de conseguir um novo emprego. Então ela recebe uma proposta, em que poderá permanecer em seu posto, desde que aceite ser cobaia em procedimentos de rejuvenescimento.

Ex-machina (2014), Alex Garland Caleb trabalha no maior site de buscas da internet como programador. Um dia, ele é selecionado para fazer uma visita ao bilionário recluso Nathan, que vive em uma mansão nas montanhas. Quando chega na residência, é convidado a realizar um teste de relacionamento com uma inteligência artificial criada pelo bilionário, chamada Ava. Caleb e a robô se afeiçoam um pelo outro com o passar dos dias, até que ela provoca um blecaute e alerta o visitante de que Nathan não é uma pessoa de confiança.

Nós Somos Jovens. Nós Somos Fortes (2014), Burhan Qurbani O filme narra o fatídico dia em que um grupo de hooligans atearam fogo em um abrigo do bairro de Lichtenhagen, em Rostock. O ataque neonazista ocorreu em agosto de 1992 e não deixou mortos. O longa-metragem busca mostrar o episódio por diferentes pontos de vista: uma imigrante vietnamita, um rapaz desempregado e um político.

Bônus