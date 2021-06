Os 10 filmes mais poéticos e hipnotizantes da história do cinema

Cinzas no Paraíso (1978), Terrence Malick

Pouco antes da Primeira Guerra Mundial, Bill se envolve numa briga e acaba matando um homem numa usina, em Chicago. A única saída é fugir; ele toma a namorada Abby e partem rumo ao interior do Texas. Eles conseguem trabalho numa fazenda de trigo e vão ficando íntimos do patrão. Ao saber que está com os dias contados, Bill convence a namorada, que se passa por sua irmã, a se casar com o fazendeiro, a fim de que possam herdar o patrimônio dele no futuro. A história transcorre sem maiores reviravoltas, tendo na casa do fazendeiro o centro da trama, até que os planos de Bill começam a fazer água: Abby se apaixona pelo fazendeiro, e esse forasteiro perspicaz e ardiloso se transforma num intruso em sua própria vida.