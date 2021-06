10 filmes novos mais espantosos na Netflix

O terror psicológico, quando bem elaborado, pode ser ainda pior que o terror tradicional, com monstros e demônios. Muitas vezes, não é necessário usar uma cara bem feia, um grito no silêncio, sangue jorrado pelas paredes para deixar o público com os olhos esbugalhados e o coração na boca. Alguns espectadores só precisam da sementinha da dúvida plantada na cabeça para questionarem o que estão vendo. Nem sempre tudo é o que parece. M. Night Shyamalan que o diga! Aqui, o interessante é criar mistérios, apresentar possíveis soluções e depois descartar todas elas, deixando o público com o cérebro derretido. Nessa lista, a Revista Bula incluiu filmes espantosos que irão jogar com a mente do espectador. Os títulos estão organizados de acordo o ano de lançamento e não seguem critérios classificatórios.

Oxigênio (2021), Alejandre Aja Liz acorda sem suas memórias e sem, ao menos, lembrar o próprio nome em uma câmara criogênica. Trancada e isolada apenas com MILO, uma inteligência artificial, ela precisa juntar pistas e fragmentos de memórias para descobrir como foi parar ali e os motivos. Enquanto remonta o quebra-cabeça em sua mente, ela luta contra o tempo, antes que seu oxigênio acabe.

A Ligação (2020), Lee Chung-hyeon Seo Yeon muda de casa para ficar próxima de sua mãe doente. Um dia recebe uma ligação de Young Sook, que afirma que sua mãe deseja matá-la. No desenrolar, é revelado que, enquanto Seo Yeon está em 2019, Young Sook está em 1999. Em suas conversas, também se descobre que ambas vivem na mesma casa, apesar de ser em tempos diferentes. A ligação irá interferir em acontecimentos da vida de Seo Yeon.

Entre Realidades (2020), Jeff Baena Sarah é uma jovem com transtornos psicológicos e sonâmbula. Sem muito jeito para socializar, ela se refugia nas artes e bordados, e tem um estranho interesse por casos de crimes sobrenaturais. Quando ela começa a ver pessoas na vida real que haviam aparecido apenas em seus sonhos, ela passa a questionar se o que está vivendo é a realidade ou se é criação de sua mente.

Estou Pensando em Acabar com Tudo (2020), Charlie Kaufman Lucy tem intenções de terminar o namoro com Jake, mas falta iniciativa. Ela parte em uma viagem para a casa dos pais do rapaz e, conforme, é apresentada para sua família e descobre fatos da infância do namorado, memórias de sua vida e conhece mais profundamente as peculiaridades destas pessoas, mais difícil fica tomar uma atitude.

Fuja (2020), Aneesh Chaganty Com paralisia, asma, arritmia cardíaca, hemocromatose e diabetes, Chloe é educada em casa. Mas, como toda adolescente de 17 anos, ela sonha em ir para uma boa universidade e descobrir a vida além do ninho. Quando percebe que sua rotina é extremamente controlada por sua mãe, Diane, inclusive suas alimentações e medicamentos, ela passa a desconfiar das reais intenções de sua responsável.

Noite no Paraíso (2020), Park Hoon-Jung Tae-Gu é um mafioso que tem a irmã e a sobrinha assassinadas por um criminoso de gangue rival. Seu plano é se vingar do inimigo e recomeçar a vida em outro país. Sua história se cruza com a de Jae-Yeon, sobrinho de um colega do crime, que o indica para que seja seu motorista. Ele descobre que ambos têm algo comum: os dois tiveram suas famílias mortas pela máfia.

O que Ficou para Trás (2020), Remi Weekes Um casal atravessa o Sudão até a Inglaterra. Durante a travessia, um naufrágio tirou a vida de sua filha, Nyagak. Dela, resta apenas a lembrança em forma de uma boneca que carregava. Divididos entre o trauma e o alívio de finalmente alcançar seu destino, o casal mora em uma residência cedida pelo governo. Enquanto isso, a legalização dos dois no país é avaliada.

Black Mirror: Bandersnatch (2018), David Slade Ambientado na Inglaterra, em 1984, o filme narra a história de Stefan Butler, um jovem programador que desenvolve um jogo de aventura para a empresa Tuckersoft. Conforme o protagonista tem de tomar decisões, o espectador pode escolher qual opção ele deve aceitar, interferindo nos rumos da história. Enquanto o público faz as escolhas, Butler sente que é controlado por forças externas. O formato inovador do filme permite com que a história possua uma variedade de finais.

Peles (2017), Eduardo Casanova O filme é dividido em esquetes, que nos apresentam pessoas comuns. Todas elas possuem deformidades, sejam de nascimento ou adquiridas em algum acidente. Por outro lado, também mostra pessoas cujas deformidades são interiores, de caráter e psíquicas. O filme busca fazer uma reflexão sobre os conceitos de normalidade e beleza socialmente aceitos.