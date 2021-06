10 séries na Netflix que provam que a vida é mais estranha que a ficção

The End of the F***ing World (2017), Jonathan Entwistle e Lucy Tcherniak

James é um adolescente de 17 anos que acredita ser um psicopata. Ele conta que quando criança, chegou a mergulhar a mão em óleo quente para saber se sentiria algo. No ensino médio, conhece Alyssa, uma jovem estranha e verborrágica, que insiste em formar um casal com ele. Eles decidem roubar um carro e embarcar em uma viagem para procurar o pai de Alyssa, que a abandonou quando criança. No meio da jornada, acontecimentos inesperados transformam a viagem em uma aventura muito mais perigosa que o previsto.