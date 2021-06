10 filmes sublimes na Netflix que não ganharam o Oscar, mas deveriam

Desde 2015, com o lançamento de “Beasts of no Nation”, a Netflix tem investido na produção de filmes originais. Muitas obras são criticadas pela baixa qualidade de roteiro e atuação, mas a plataforma de streaming também sabe fazer cinema de qualidade. Em meio às milhares de opções em seu catálogo, escondem-se obras-primas do cinema mundial que não passaram pelas grandes premiações, como o Oscar, mas têm qualidade suficiente para competir de frente com os ganhadores. A Revista Bula analisou as produções e reuniu em uma lista dez filmes que seriam dignos do prêmio. Entre os selecionados, destacam-se Durante a Tormenta (2019), de Oriol Paulo; “Shéhérazade” (2019), de Jean-Bernard Marlin, e “O Vazio do Domingo” (2018), de Ramón Salazar. Os títulos estão organizados de acordo com o ano de lançamento.

A Sun (2019), Mong-Hong Chung O filme acompanha a história do casal Qin e Chen e seus dois filhos, A-Hao e A-Ho. A-Hao, o mais velho, sempre deu orgulho aos pais e está estudando para entrar na faculdade de medicina. Mas, A-Ho é considerado a decepção da família e acaba sendo preso por roubo. Qin se recusa a ajudar o filho e chega a pedir para o juiz sentenciá-lo. Um dia, uma garota aparece pedindo ajuda à Chen, dizendo que está grávida de A-Ho e terá o filho mesmo que ele não saia da cadeia.

Durante a Tormenta (2019), Oriol Paulo Uma intensa tempestade causa interferência entre dois tempos paralelos: 1989 e o presente. Ao adentrar no passado, a enfermeira Vera salva a vida de uma criança que morou na mesma casa que ela, em 1989, e estava destinada a morrer. Mas, ao mudar o destino do garoto, Vera também altera a própria vida. Com o fim da tempestade, ela volta ao presente. Mas, nessa nova realidade, ela não conhece seu marido e nunca teve sua filha.

O Menino que Descobriu o Vento (2019), Chiwetel Ejiofor Aos 13 anos, William Kamkwamba, do Malawi, ganhou fama em seu país em 2007, ao construir uma turbina de vento geradora de energia. A região onde William morava foi assolada por uma seca que devastou a plantação de sua família. Estudando sozinho e utilizando materiais improvisados, ele criou um projeto para fornecer água encanada e eletricidade ao seu vilarejo, privilégios aos quais a população do Malawi não tinha acesso.

Shéhérazade (2019), Jean-Bernard Marlin Zachary, de 17 anos, foge de um centro de detenção juvenil, onde passou quatro meses. Rejeitado pelo líder de sua antiga gangue, ele também não é bem-vindo em casa, agora que a mãe tem um namorado violento. Sem ter para onde ir, ele fica vagando pelas ruas de Marselha. É assim que ele conhece Shehérazade, uma jovem prostituta que lhe oferece abrigo. Para ganhar dinheiro, Zachary decide se tornar o cafetão da garota.

O Outro Lado do Vento (2018), Orson Welles “O Outro Lado do Vento” foi muito aguardado pelos cinéfilos, isso porque trata-se da última obra dirigida pelo criador do clássico “Cidadão Kane”, Orson Welles. O filme conta a história de um diretor de cinema, Hannford, que enfrenta dificuldades para terminar seu último filme, após o abandono repentino do protagonista. Com o orçamento estourado, ele começa a ser pressionado pelos executivos de Hollywood.

O Vazio do Domingo (2018), Ramón Salazar Chiara foi abandonada por sua mãe biológica, Anabel, há três décadas. Um dia, ela decide procurar pela mãe e lhe propõe algo inusitado: que as duas passem dez dias juntas em uma vila remota entre a Espanha e a França. Anabel aceita e o convite e, a partir desse encontro, o filme destrincha a relação dessas duas mulheres que, apesar de serem mãe e filha, não se conectam há muitos anos.

Pérolas no Mar (2018), Rene Liu Em 2007, os universitários Jian-qing e Xiao-Xiao se conhecem em um trem que parte de Pequim para uma cidade do interior, onde ambos planejam passar o fim de ano. Os dois se apaixonam e começam a namorar. Anos depois, o filme mostra Jian-qing e Xiao-Xiao se encontrando de novo, dessa vez em um aeroporto. Com os voos atrasados, eles conversam sobre o que fizeram de errado no passado e o amor que ainda sentem um pelo outro.

Okja (2017), Bong Joon-ho A CEO de uma poderosa empresa informa ao mundo que uma nova espécie animal foi descoberta no Chile, o “superporco”. Para apresentá-lo ao mundo, a empresa envia 26 dos animais para diferentes países, onde devem permanecer por dez anos. Após o fim desse período, eles serão levados para Nova York. A jovem Mija cresceu ao lado de Okja, o superporco criado pelo avô, e está decidida a fazer de tudo para que o animal não seja tirado deles.

Jadotville (2016), Richie Smyth A história verdadeira do cerco de Jadotville, em 1961, quando 150 militares irlandeses, comandados por Patrick Quinlan, foram atacados por um grupo de 3 mil congoleses, liderados por mercenários franceses e belgas que trabalhavam para corporações de mineração. Em 2005, os soldados irlandeses foram reconhecidos como heróis de guerra e ganharam um monumento na cidade de Athlone, na Irlanda.