10 filmes para assistir com seu amor na Netflix e deixar 2021 mais leve

No bíblico “Gênesis” já se discorria sobre o mais humano dos sentimentos. Adão e Eva se amavam tanto, era tamanha a felicidade, a plenitude daquele amor que, inexoravelmente, apareceu uma serpente pra melar o lance. Veio uma infinidade de outros casais, tão ou mais infaustos e plácidos, ou daquela civilidade tão excessiva e quase metódica, tocando as franjas da indiferença, que é justo o seu contrário, e não o ódio. A Bula lista aqui dez filmes de amor, todos no catálogo Netflix. De “A Sociedade Literária e a Torta de Casca de Batata” (2018), de Mike Newell, vamos até “Um Lugar Chamado Notting Hill” (1999), de Roger Mitchell. Os filmes aparecem segundo o ano de lançamento e não obedecem a critérios de classificação.

Olhos de Gato (2020), de Junichi Sato e Tomotaka Shibayama Miyo Sasaki, uma estudante do ensino médio, está apaixonada por Kento Hinode, seu colega de classe. Mas, o garoto é tímido e nunca nota as iniciativas de Miyo. Após descobrir uma máscara que pode transformá-la num gato, Miyo usa esse poder para conseguir a atenção do colega. Como um pet, ela passa muito tempo ao lado de Hinode, mas sabe que corre o risco de não voltar à forma humana.

A Sociedade Literária e A Torta de Casca de Batata (2018), Mike Newell Em 1946, uma escritora londrina se corresponde com moradores da ilha de Guernsey, ocupada pelos alemães durante a Segunda Guerra Mundial. Ela sente a necessidade de visitar a ilha, a fim de saber como era o lugar quando da ocupação. Terminadas as batalhas, os poucos habitantes da Guernsey tentam retomar a vida, enquanto superam as perdas de entes queridos e a falta de trabalho. Nesta primorosa obra de Newell, a guerra é vista sob a ótica sensível de um artista, o que pode parecer inusitado, mas, por isso mesmo, tão comovente.

A Escalada (2017), Ludovic Bernard “A Escalada” conta a história de um jovem da periferia de Paris decidido a arranjar um patrocinador e subir o Monte Evereste apenas motivado pela paixão: sua crush dos tempos de garoto está disposta a lhe dar uma chance se ele conseguir vencer o monte mais alto — e talvez mais perigoso — do mundo. Será que o amor compensa a falta de experiência e a imaturidade dele? Ou seria a ânsia por ser amado que lhe faltava para dar à sua vida um sentido maior?

Monsieur & Madame Adelman (2017), Nicolas Bedos Sarah e Victor são casados há mais de 45 anos. O casamento reduziu Sarah, antes uma aluna brilhante, a um apêndice de seu marido. Ainda há amor, mas alguma coisa incomoda o casal. Eles procuram vencer as diferenças, dão suas cabeçadas, ora sem maiores consequências, ora pra valer, mas permanecem juntos na jornada da vida. Afinal, a natureza do amor é nos fazer cair, nos machucar, mas também nos motivar a sempre começar de novo.

Blue Jay (2016), Alexandre Lehmann Um encontro fortuito entre dois ex-namorados reacende lembranças. Os dois passam a compartilhá-las e refletem sobre o passado em comum, chegando à conclusão de que suas vidas hoje estão longe do que sonharam. Mesmo assim, não conseguem perceber que tudo sempre segue seu curso, independentemente da nossa vontade. Não enxergam que, muitas vezes, é melhor se deixar seduzir pelo lado róseo da existência, pensando em como poderíamos ter sido, sabendo que nunca teríamos sido daquela maneira.

Amor sem Escalas (2009), Jason Reitman O frio executivo Ryan Bingham, um especialista em demitir pessoas, pode se tornar o próximo a receber o bilhete azul se não conseguir convencer a arrogante Nathalie Keener, a nova aquisição da empresa em que trabalha, de que é importante conhecer aqueles que vai defenestrar. Bingham é um tanto cínico, também devido ao ofício que desempenha; Nathalie, um pouco sádica. O encontro dessas duas almas meio sombrias promete surpresas.

Closer — Perto Demais (2005), Mike Nichols Outra vez um encontro casual fomenta mentiras, paixões e mágoa entre Dan, Alice, Anna e Larry, que não conseguem romper os frágeis laços que ainda os unem. Entre uma e outra taça de vinho, entre um joguinho de sedução e outro, vêm à tona muita lavação de roupa suja, muita verborragia, muito barraco. Mas o fio tênue que os mantém ligados até se esgarça, mas nunca arrebenta de vez. E eles seguem assim, entre tapas e beijos, até porque não sabem viver de outro modo.

Brilho Eterno de uma Mente sem Lembranças (2004), Michel Gondry Desencantada com o fracasso de seu relacionamento, Clementine decide esquecer Joel. Para tanto, se submete a um experimento que varre de sua memória os momentos vividos com ele. Joel, ao saber da história, fica muito magoado e frustrado, afinal ainda a ama, mas decide dar o troco e também participa dos testes. Lá pelas tantas ele se arrepende, constata que definitivamente não pretende apagar Clementine da lembrança e exige que a operação seja interrompida.

Diário de uma Paixão (2004), Nick Cassavetes A paixão entre Noah e Allie desagrada a família da moça. Eles precisam ser apartados a qualquer custo, e a solução mais óbvia e conveniente é que Noah se aliste. Ele é selecionado para lutar na Segunda Guerra Mundial, mas volta anos depois para provar que esse amor resistiu ao tempo e à dureza do combate. Allie está às vésperas de seu casamento com outro homem, o que nem de longe vai deixar Noah vexado, até porque ele sabe que Allie não o deixou de amar.