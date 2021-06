10 filmes de comédia na Netflix que farão você esquecer todos os problemas de 2021

Rir deve mesmo ser o melhor remédio. Em tempos estranhos como os nossos, em que bandidos e mocinhos trocam de lugar, só a arte nos dá algum alento. E se pudermos rir com a arte, melhor ainda! Rir renova as energias, as esperanças, e isso tem tudo a ver com o cinema. Se existe uma coisa que a pandemia do novo coronavírus demonstrou de modo categórico foi que a arte salva. Por isso, a Bula selecionou dez filmes para levantar o astral de qualquer um. No cardápio, de um generoso “Monty Python em Busca do Cálice Sagrado”, clássico de 1975, a “Assassinato às Cegas”, um bollywoodiano de 2018. Os títulos estão organizados de acordo com o ano de lançamento e não seguem critérios classificatórios.

Bad Trip (2020), Kitao Sakurai Prepare-se para dar boas risadas com esse road movie que acompanha as presepadas de Chris (Eric André) e Bud (Lil Rel Howery) atravessando a América rumo a Nova York. O trunfo da produção são as câmeras escondidas e o humor afiado, dois ingredientes básicos nas famosas pegadinhas que rendem audiência nas emissoras de televisão do mundo todo.

Eu me Importo (2020), J. Blakeson “Isto não é uma comédia” poderia ser uma advertência no começo do filme. No entanto, não dá para se dizer que seja apenas um thriller, uma vez que os elementos cômicos e dramáticos roubam a cena. “Eu me Importo” exige todo esse requinte a fim de contar a história de Marla Grayson, a ladra classuda que vive de dar golpes em idosos. E, vai por mim, você vai achar muita graça dela.

Assassinato às Cegas (2018), Sriram Raghavan Um pianista cego é contratado para uma apresentação na casa de um artista famoso, mas, ao chegar lá, percebe que acabou de se cometer um homicídio. Ele se envolve involuntariamente no episódio e, a partir de então, sua vida passa por mudanças que ele jamais esperaria.

Nada a Esconder (2018), Fred Cavayé Um grupo de amigos que se conhecem há anos se reúne para jantar. Durante a reunião, um deles propõe uma brincadeira: todos devem colocar o celular no meio da mesa e qualquer mensagem que chegar deve ser compartilhada com os outros. Ao longo do jogo, a imagem que cada um construiu de si vai sendo desconstruída perante os outros e o que deveria ser uma brincadeira acaba gerando tensões entre os amigos.

Toc Toc (2017), Vicente Villanueva O simples atraso de um médico é capaz de provocar um pandemônio entre um grupo de pacientes com transtorno obsessivo compulsivo (TOC). Enquanto o doutor não vem, eles precisam tolerar as loucuras um do outro, sem saber por quanto tempo vão conseguir aguentar esse verdadeiro tormento.

Um Milhão de Maneiras de Pegar na Pistola (2014), Seth MacFarlane Albert, um pastor de ovelhas covarde e fanfarrão, se encanta com a misteriosa forasteira Anna depois de ser abandonado pela namorada ao fugir de um duelo. O malandro já estava achando que tinha ganhado a parada, mas sua pouca coragem é novamente testada quando o marido de Anna, foragido da justiça, volta para casa.

Ted (2012), Seth MacFarlane O plot da estreia de Seth MacFarlane no cinema é a inusitada amizade do Ted do título, um urso de pelúcia, e seu dono, o solitário John Bennett. O problema é que Bennett cresceu e Ted continua lá, como a lhe dar um álibi quanto a permanecer uma criança para sempre, se recusando a trabalhar e a fazer outras coisas “de adulto”, como levar a sério o namoro com a bem-sucedida Lori.

Debi & Loide — Dois Idiotas em Apuros (1994), Peter e Bobby Farrely Lloyd Christmas conduz a bela Mary Swanson ao aeroporto. Mary abandona no saguão uma mala, dentro da qual há um grande valor para pagar o resgate do marido que foi sequestrado. Antes que os sequestradores peguem a valise, Lloyd a recupera e tenta lhe devolver. Como o avião já decolou, ele convence o amigo Harry Dune a ir atrás de Mary com ele.

Loucademia de Polícia (1984), Hugh Wilson Criminosos infestam uma grande cidade e atormentam a população. A prefeita tem uma ideia: aumentar o número de policiais nas ruas. Só que ela recruta candidatos sem a menor qualificação, o que leva o sisudo comandante da Academia de Polícia ao desespero.