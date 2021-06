40 frases para o meu primeiro filme

Com o sucesso fulgurante e extasiante da TV BULA no YouTube (clique aqui para se inscrever no canal), posso finalmente largar essa vida de escritor e me dedicar ao audiovisual. Logo, logo vou dirigir meu primeiro filme, que não tem roteiro e nem argumento, mas já tem um monte de frases criadas para causar o maior impacto possível. Olha só.

1 — As análises químicas não deixam dúvidas, Jack: você atolou o pé na merda do Godzilla.



2 — Dance, Jack! Dance como você nunca dançou antes! Mostre a eles que você pode ser a primeira-bailarina do Municipal!



3 — Eu sou o mensageiro de Deus e vim aqui para dizer que só você pode impedir o triunfo do Anticristo… não, espera… essa mensagem é pro seu vizinho. Pra você é o seguinte: pare de se ficar se masturbando com as moças do Instagram, Jack. Deus está de olho. Fui.



4 — A mais poderosa arma do demônio é a mentira, padre John. Se quisermos expulsar satanás e terminar esse exorcismo, não devemos acreditar no que esse monstro está falando através dessa menina. Mas é verdade que a sua mãe tem bigode e trabalha na construção civil? Hein? Hein?



5 — Isto é uma pistola Glock 19, semiautomática, com pente de 17 balas 9 mm. Ouça a voz da experiência, Jack… não a enfie nesse buraco!



6 — Ele é uma criatura da noite, comissário. Quando o sol se põe, ele assume outra identidade e sai se esgueirando pelos becos escuros da cidade. Veja, ali está ele! The Travesti Man!



7 — Sinto muito, coronel… Eu me cansei de toda aquela matança. Além disso, meu sonho sempre foi trabalhar com depilação.



8 — Esse é mesmo um mundo pequeno, Jack. Mas, por deus, homem, pare de pisar no meu pé!



9 — Eu sei que a sua visão não é mais a mesma, Jack. Mas, por deus, homem, você é o único proctologista nesse avião!



10 — Ela é minha irmã! Ela é minha filha! Ela é minha irmã! Ela é minha filha! Ela é minha tia! Ela é minha cunhada! É, eu sei, minha família é a maior putaria!



11 — Aceite seu destino, Jack: você nunca será a madrinha de bateria da Imperatriz.



12 — Meu nome é Cornus Multiplus, general das Legiões Romanas na Germânia, servo leal do imperador Marcus Aurelius, esposo de Vadia Biscatum, pai de Octavius, o loirinho; Cesarium, o ruivinho e Nubius, o nubiozinho.



13 — O que os outros chamam de inferno, a mulher do Jack chama de “meu lar”.



14 — Eu quero ser seu amigo, Barzini, mas você não me respeita, você não respeita minha família, você não respeita minha amizade. E toda vez que eu dou as costas, você diz “uia, tô com mêêêda…”



15 — Somos só eu e você, Jack, contra dois mil sioux enfurecidos e sedentos de sangue. Para de tuitar, porra!



16 — Esta é uma terra de ninguém, controlada por senhores da guerra e narcoterroristas. Acredite em mim, coronel: sua tenda de acarajé não terá clientes aqui…



17 — Ele é mesmo um zumbi comedor de cérebros! Mas todo mundo tem defeitos, papai!



18 — Você é nada, você é apenas o padrão de erro aceitável num sistema equilibrado. Por isso sua primeira pergunta é também a mais inútil de todas: é a segunda porta à esquerda.



19 — Quem não quiser me seguir pode voltar para casa, envelhecer e morrer tranquilamente na cama. Ou pode ficar aqui e encarar a morte nos olhos. Pois daqui a 10 anos, quando nos lembrarmos desse dia glorioso, apenas aqueles que estiveram aqui poderão dizer: “Sim, eu enfrentei a turma do terceiro colegial no campinho do colégio!”



20 — Ele está vivo! Ele está vivo! Ele está vivo! Este viagra funciona mesmo!



21 — O mundo inteiro riu de mim! Mas quando tudo isso acabar, eles jamais rirão novamente de… Arrelia, o palhaço!



22 — Só nós dois podemos impedir que essa maldita guerra comece, Jack! Jack! JACK! Quer tirar a maldita malha de balé e me escutar, Jack?



23 — Todos os aldeões estão aí na porta, barão Von Bundchen, e eles não parecem nada felizes! Acho melhor parar de tocar Bossa Nova e começar a tocar funk…



24 — Se aquele maldito bruxo reunir as três adagas da lenda, ele vai libertar o Anticristo e começar o apocalip… por Deus, Jack, quer parar de sapatear e prestar atenção?



25 — Quando você quiser me ver, é só colocar a mão pra fora da janela e acenar. Você sabe como faz, querido: põe pra fora e balança.



26 — Esqueça, Jack, isso é Chinatown. Quer dizer, Sapopemba. Ah, sei lá, o Waze deu pau.



27 — Oh, não! Que nojo! Soylent Green é…é… feito de gordura trans!



28 — Por Deus, coronel, esta é a criatura mais horrenda de todo o sistema solar! Não, é claro que não, senhor. Estou falando da OUTRA criatura horrenda, atrás da senhora sua esposa, senhor.



29 — Eu sempre dependi da bondade de estranhos. Eu podia estar matando, eu podia estar roubando, mas não — estou aqui dependendo da bondade de estranhos.



30 — Eu sei que ela faz um sexo oral inesquecível, mas — por deus, Jack! — ela pertence a uma tribo de canibais!



31 — Esta cidade é pequena demais para nós dois, Jack. Vamos deixar o Mini-Mundo e voltar pra casa…



32 — Você despertou um mal de 500 anos, idiota! Agora vai esquentar a mamadeira, porra!



33 — Quando você quiser me ver, é só tocar a sineta. Você sabe como faz, querido: pega na coisa e balança.



34 — Estou avisando, Jack: não dê mais nenhum passo à frente… não é assim que se dança forró!



35 — Salve sua vida, coronel. A criatura tem 15 metros de altura, está de TPM e não encontra nenhuma roupa que sirva nela!



36 — Cassie, querida, você é a mulher com quem eu quero passar o resto dos meus di… uauuu! Que bunda é aquela, meu deus?!



37 — Meu filho, é hora de você saber uma coisa que meu avô disse ao meu pai e que ele me contou quando eu tinha a sua idade: todos os homens da nossa família são estéreis.



38 — Neste lugar estão todas as criaturas estranhas e esquisitas que nós encontramos e recolhemos nos últimos 50 anos, senhor. Bem-vindo a Brasília!



39 — Oh, Jack, Jack… beije-me como você nunca me beijou antes… quer parar de lamber meu tornozelo, Jack?



40 — Eu só tenho duas coisas a dizer a você, Jack… uma: faltam 5 minutos para que esta maldita bomba nos leve pelos ares. Duas: só você pode desativar essa horrível máquina de destruição. E, três: eu sou muito ruim em matemática.