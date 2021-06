10 filmes subestimados na Netflix que são verdadeiras obras-primas

Alguns filmes, apesar de sua inegável qualidade, acabam esquecidos, sem muito marketing, escondidos no subterrâneo do catálogo da Netflix e nos corações dos cinéfilos que buscam exatamente o que está fora do eixo de sucesso. A maioria deles são de diretores autorais. Filmes que buscam fazer reflexões sobre a vida, outros sobre a morte. Em todos eles, há uma busca pela profundidade das coisas, do amor, da amizade, da busca pela felicidade. Filmes assim não costumam lotar salas de cinemas ou gerar muitos assuntos nas redes sociais, porque estão conectados a um público mais sensível e à procura de arte. Quem assiste, jamais irá se esquecer da forma como se sentiu. Os títulos estão organizados de acordo com o ano de lançamento e não seguem critérios classificatórios.

Imagens: Divulgação / Reprodução Netflix

O Diabo de Cada Dia (2020), Antonio Campos A história traz diversos eixos familiares no sul de Ohio, na década de 1960. Entre eles, o de Arwin, órfão depois que o pai (um veterano de guerra) se matou e a mãe morreu de câncer. Ele e Charlotte, que também é orfã, vivem como irmãos na casa da avó do jovem. Quando um novo pastor chega à cidade e seduz Charlotte, Arwin descobre que tem a mesma personalidade violenta do pai. Em outro arco, Carl e Sandy formam um casal de seriais killers, que dão carona a jovens rapazes somente para matá-los nas florestas.

Rosa e Momo (2020), Edoardo Ponti O enredo se passa em Nápoles e traz Sophia Loren como Madame Rosa, uma sobrevivente do Holocausto. Ela tem castiçais roubados por Momo, um menino senegalês de 12 anos, que apesar de bem amparado pelo dr. Coen, não consegue deixar de praticar pequenos delitos. Momo viu sua mãe ser brutalmente assassinada. Agora, sob os cuidados de Rosa, que foi convencida a cuidar do garoto, ambos desenvolvem uma amizade nutrida por compartilharem traumas, mesmo que tão distantes na régua do tempo.

Se algo acontecer… Te amo (2020), Michael Govier e Will McCormack Curta-metragem de 13 minutos, que narra o drama de um casal após a perda de um filho. Um mergulho em um abismo de emoções, que traz à tona lembranças alegres e, ao mesmo tempo, dolorosas demais para serem encaradas. Como superar uma tragédia tão grande? Como reconstruir as pontes que se desfizeram? Como colar os cacos de um relacionamento quebrado pela partida de um filho?

Alguém Especial (2019), Jennifer Kaytin Robinson Jenny é uma jornalista que consegue o emprego dos seus sonhos, mas, para aceitá-lo, terá de se mudar de Nova York. O companheiro, Nate, não recebe a notícia de forma muito positiva e decide terminar o romance. Para se despedir da cidade, as duas melhores amigas de Jenny programam uma noite de farras. Enquanto isso, flashbacks mostram momentos felizes e dolorosos do relacionamento de Jenny e Nate, enquanto eles refletem se o término é mesmo a melhor solução.

Joias Brutas (2019), Benny Safdie e Josh Safdie Um joalheiro de Nova York, popular em sua região, é viciado em apostas. Ambicioso e disposto a enriquecer a qualquer custo, troca temporariamente uma pedra preciosa por um anel da NBA com um jogador profissional de basquete. No entanto, ele trapaceia e vende o anel. Mesmo sem a pedra, ele tenta leiloar a joia para quitar dívidas com mafiosos.

A Sociedade Literária e a Torta de Casca de Batata (2018), Mike Newell Após a Segunda Guerra Mundial, uma escritora é convidada para participar de uma reunião de um clube do livro. Ao chegar no local, em uma pequena cidade, conhece o autor do convite, por quem se apaixona. No entanto, por trás do clube, a escritora descobre que a guerra ainda não acabou para essas pessoas marcadas pela perda de tantos entes queridos.

A Livraria (2017), Isabel Coixet Em 1959, em uma pequena cidade no interior da Inglaterra, uma mulher compra uma antiga casa e a transforma em uma livraria. No entanto, terá de enfrentar pessoas poderosas na cidade, que querem a residência para transformá-la em um centro cultural. Mas ela encontra em um velho cidadão recluso, seu maior cliente e grande amigo.

Bem-vindo a Marly-Gomont (2016), Julien Rambaldi Seyolo Zantoko tem ascendência congolesa e acaba de se formar médico na França. Contratado em uma clínica de uma isolada aldeia rural, é visto com estranheza pelos moradores, que nunca haviam visto um médico negro. Apesar dos desafios em serem a única família negra de todo o povoado, Zantoko se torna um dos médicos mais respeitados e queridos da região.

Ethel e Ernest (2016), Roger Mainwood Inspirado no livro de Raymond Briggs, que escreveu a história de seus pais, o filme acompanha toda a trajetória de vida do casal, desde que se conheceram até o momento de sua morte. Ao mesmo tempo, também narra a história da Inglaterra durante períodos históricos da Grande Depressão, Segunda Guerra Mundial, eventos políticos e a chegada do homem à lua.