12 séries novas na Netflix que vão bugar sua mente

The One (2021), Jeremy Lovering e Catherine Morshead

Rebecca Webb é CEO da empresa The One, um site que promete encontrar sua alma gêmea por meio de rastreamento de DNAs compatíveis. No entanto, a descoberta científica é mais complexa do que se imagina e acaba por dar novos significados ao amor, trazendo mudanças estruturais na sociedade. No entanto, um assassinato esconde um segredo mais profundo da empresa. A série de ficção-científica questiona como a tecnologia é capaz de interferir na vida das pessoas.