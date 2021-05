10 filmes alucinantes na Netflix que farão você buscar explicações no Google

Onde Está Segunda? (2017), Tommy Wirkola

Em 2073, os recursos naturais da Terra estão escassos e o consumo de alimentos geneticamente modificados aumentou subitamente o nascimento de gêmeos. Com o planeta superlotado, os casais passam a ser fiscalizados e não podem ficar com mais de um filho. Mas Terrence consegue salvar a vida de suas sete netas gêmeas, fazendo com que elas se revezem nos dias da semana, usando o nome da mãe que morreu no parto. Tudo vai bem até que uma delas desaparece misteriosamente.