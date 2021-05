10 filmes na Netflix sobre histórias reais que provam que a vida é mais estranha que a ficção

Sniper Americano (2014), Clint Eastwood

Adaptado do livro homônimo, o filme conta a história real de Chris Kyle, um atirador de elite das forças especiais da marinha dos Estados Unidos. Durante a Guerra do Iraque, ele mata mais de 150 pessoas e recebe muitas condecorações por sua atuação. Quando finalmente volta para casa, Kyle precisa enfrentar uma nova missão: deixar as lembranças da guerra no passado e se dedicar à esposa e seus filhos.