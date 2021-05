10 filmes desgraçados para ver na Netflix roendo as unhas e rezando

A Visita (2015), M. Night Shyamalan

Os irmãos Becca e Tyler são mandados pela mãe para a casa dos avós, que vivem numa remota fazenda na Pensilvânia. Até então, eles não conheciam os avós, que estabeleceram apenas uma regra: não sair do quarto após as 21h30. Com o passar do tempo, os irmãos começam a desconfiar que os idosos estão envolvidos com rituais assustadores e tentam encontrar uma forma de voltar para casa.