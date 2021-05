Todos os 54 filmes lançados pela Netflix em 2021, ranqueados do pior ao melhor

53 — The Girl on the Train, de Ribhu Dasgupta

Remake indiano do filme homônimo de 2016, “The Girl in the Train” conta a história de Mira Kapoor, uma advogada bem-sucedida que vê sua vida desmoronar após uma tragédia. Traumatizada, ela pega o mesmo trem todos os dias e começa a observar um casal pela janela. A vida do casal é aparentemente perfeita, mas as coisas mudam quando a mulher que Mira observa compulsivamente é encontrada morta.