10 filmes subestimados que são mais inteligentes do que parecem

Segredos de Sangue (2013), Park Chan-wook

No dia de seu aniversário de 18 anos, India Stocker perde o pai, que morre num acidente de carro. Agora ela é obrigada a conviver com a mãe, Evelyn, de quem nunca foi próxima. No dia do funeral, ela conhece Charlie, irmão de seu pai, um homem que passou a vida viajando pelo mundo. Charlie diz que ficará na cidade indefinidamente para ajudá-las, mas India começa a desconfiar das verdadeiras intenções do tio.