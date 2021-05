10 vinhos maravilhosos que custam entre 35 e 79 reais

Catedral Reserva

Vinho português produzido na região do Dão, o premiado Catedral Reserva é elaborado com uvas Tinta Roriz, Alfrocheiro e Touriga Nacional. Macio e equilibrado, possui aromas intensos de frutas vermelhas, com nuances de especiarias e grãos torrados. Acompanha idealmente petiscos, carnes vermelhas, pratos com bacalhau ou frutos do mar.