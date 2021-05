Como virar o anticristo e provocar o apocalipse

Você está em casa, tranquilão, assistindo Corinthians versus XV de Piracicaba, quando cai a ficha. Você é o Anticristo! Sim, você! Você mesmo! Não é sorteio! Não é rifa! Você é o Anticristo. O Homem Vil! O Rei da Iniquidade! O Filho da Perdição! O Abominável da Desolação! É ocê, trem à toa!

Não se apavore, isso acontece. Veja bem: alguém precisa ser o Anticristo e ele pode ser qualquer um, certo? Logo, pode muito bem ser você. Especialmente se o “você”, no caso, é do sexo masculino. Nenhum texto bíblico menciona uma AnticristA e muito menos umE AnticristE, logo há 97% de chances de que a Besta que Vai Dominar o Mundo seja um homem. Fica mais fácil porque a primeira parte já vem pronta, só falta dominar o mundo.

Uma vez convencido da sua condição anticristal, é preciso tomar algumas providências e a primeira delas é conversar com a sua mãe. “Manhê, deixa eu te perguntar uma coisa: por acaso você teve uma aventura extraconjugal com alguém que fedia a enxofre?”

Ela provavelmente responderá: “Nossa, filho! Teve o Asmodeus da Borracharia e eu nem lembrava mais dele. Mas a culpa é do seu pai, que vivia enrabichado com aquela biscate da Zuleide!”

Pronto. Tudo resolvido. Você já descobriu sua origem. Só não perca tempo com a Zuleide, pois você tem um mundo a dizimar. Prioridades, meu caro, prioridades. Em vez disso, converse com sua namorada, seu namorado ou suE NamoradE. Isso é fundamental, pois se envolver amorosamente com o Anticristo precisa ser uma escolha consciente, entende?

Se você tiver sorte, ela dirá: “Sei lá, acho que a gente precisa conhecer gente nova. Vamos dar um tempo, Damien?”

Nenhuma surpresa. Isso acontece muito quando a pessoa descobre que o parceiro é uma Criatura Saída dos Infernos.

Mas isso é bom. É bom porque você pode sair por aí procurando a Prostituta da Babilônia para dar uns grudes, enquanto domina a política e a economia mundial. Pois esse é, de fato, o seu maior desafio. Economia requer algum conhecimento técnico e política exige apoio. Decida com muito cuidado o que fazer.

Você pode até acreditar que o Anticristo é obviamente um neoliberal, mas lembre-se que botar dinheiro público na economia rende votos. Guarde suas convicções ortodoxas no cofre vazio e lembre-se que ninguém vai transformá-lo em Rei do Mundo do dia para a noite. O jeito é fundar um partido e disputar a eleição com um bom marqueteiro ao lado. “O Inferno é a gente que faz! Vote Anticristo 666. Coligação Grande Tribulação.”

Uma vez vitorioso e empossado, você pode finalmente botar pra quebrar e começar o incrível fim do mundo!

E a primeira tarefa, você já sabe, é convocar os famosos Quatro Rapazes de Liverpool! Opa, perdão. Confundi as narrativas. Vamos tentar novamente. E a primeira tarefa, você sabe, é convocar os famosos Quatro Cavaleiros do Apocalipse.

E quando eles se posicionarem à sua frente e prestarem obediência cega ao único e terrível Anticristo, você finalmente vai poder dizer: “Porra, Peste! Falei que era pra esperar eu chamar, pô!”