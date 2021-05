Dia de Star Wars: a melhor ordem para assistir a saga

Star Wars Episódio VIII: Os Últimos Jedi (2017, dirigido por Rian Johnson)

Uma das maiores decepções da história do cinema. J. J. Abrams, diretor do Episódio VII, deixou tudo pronto para Rian Johnson entregar o que poderia ser um dos melhores capítulos da saga. Infelizmente, Johnson preferiu ignorar tudo e, com a inexplicável complacência dos produtores, destruiu grande parte do que a saga havia construído até então, desrespeitando personagens, conceitos, George Lucas e a base de fãs. Muita gente, para pagar de moderninha e antenada, defendeu o filme na época do lançamento, mas hoje ficou claro que se tratou de um lamentável equívoco. Até mesmo membros do elenco reclamaram abertamente das decisões atrapalhados do diretor.