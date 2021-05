10 filmes da Netflix com os atores e atrizes mais bonitos da atualidade

O Aviador (2004), Martin Scorsese

O filme é inspirado na vida do milionário texano Howard Hughes, uma das figuras norte-americanas mais marcantes do século 20. Aos 18 anos, ele herdou a herança do pai e partiu para Los Angeles, onde começou a investir na indústria do cinema. Howard impulsionou a carreira de vários astros do cinema e se envolveu com algumas das divas da época, como Katharine Hepburn e Ava Gardner. Além disso, ele era apaixonado por aviões e projetava seus próprios modelos.