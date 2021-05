10 melhores filmes que estreiam na Netflix em maio de 2021

Boi Neon (2016), Gabriel Mascaro

O filme acompanha Iremar e um grupo de vaqueiros que trabalham nos bastidores das vaquejadas, preparando os bois antes de soltá-los na arena. Eles vivem no caminhão que transporta os animais para os eventos, numa rotina cansativa e visceral. Mas, ao saber do crescimento do polo de confecção de roupas no agreste, Iremar começa a sonhar com uma nova carreira no mundo da moda.