10 filmes felizes da Netflix que vão aquecer seu coração

The Duff (2015), Ari Sandel

Bianca é uma adolescente que está no último ano do ensino médio. Mesmo não seguindo os padrões de beleza, ela é melhor amiga de Jess e Casey, as duas garotas mais populares do colégio. Um dia, Bianca descobre que as amigas a chamam de feia e só andam com ela para parecerem mais bonitas. Wes, a estrela do time de futebol, aceita dar dicas para Bianca melhorar o visual, desde que ela o ajude a estudar ciências.