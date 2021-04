10 filmes fofos da Netflix que vão deixar sua vida mais doce

Tal Pai, Tal Filha (2018), Laurenn Miller Rogen

Rachel é uma jovem viciada em trabalho e no celular. Ela não conseguiu relaxar nem mesmo no dia do seu casamento e foi abandonada no altar pelo noivo. Desolada, Rachel recebe a visita surpresa do seu pai, Harry, que desapareceu quando ela ainda era criança. Para não perder a viagem no cruzeiro que havia programado para sua lua de mel, Rachel convida o pai para acompanhá-la.