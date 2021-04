10 filmes novos e alegres da Netflix para fazer você sorrir em 2021

As previsões mais pessimistas para 2021 foram superadas e a verdade é que esse ano não nos oferece muitas razões para sorrir. Mas é possível encontrar essas motivações nos pequenos prazeres do cotidiano, como assistir a um bom filme de comédia, que ajude a relaxar e a esquecer as más notícias por um tempo. Para auxiliar nesses momentos, a Bula reuniu em uma lista dez indicações de longas alegres que estão disponíveis na Netflix e foram lançados nos últimos anos. Entre os selecionados, destacam-se o suspense com toques de comédia “Eu me Importo” (2021), de J. Blakeson; e o especial de stand-up “Jerry Seinfeld: 23 Hours to Kill” (2020), de Jake Paltrow. Os títulos estão organizados por ano de lançamento.

Imagens: Divulgação / Reprodução Netflix

Eu me Importo (2021), J. Blakeson Marla Grayson é uma mulher que ganha a vida tornando-se guardiã legal de idosos ricos. Alegando que essas pessoas são incapacitadas mental e fisicamente, ela ganha o direito de ser tutora delas. Marla pensa ter encontrado a nova vítima perfeita: uma viúva sem filhos ou outros parentes próximos. Mas, ao tentar enganar a velhinha, Marla descobre que ela é mais lúcida do que aparenta e tem contatos perigosos na máfia.

Moxie: Quando Garotas Vão à Luta (2021), Amy Poehler Vivian Carter está cansada dos colegas de escola machistas. Eles assediam e maltratam as garotas, mas a direção do colégio parece não se importar e nunca toma uma atitude. Inspirada nas histórias da mãe, que era ativista do movimento feminista nos anos 1990, Vivian decide começar uma mobilização na própria escola. Ela e outras garotas se unem para criar o Moxie, um grupo que denuncia o machismo na instituição.

A Incrível História da Ilha das Rosas (2020), Sydney Sibilia Baseado em uma história real, o longa segue um engenheiro considerado excêntrico e lunático. Decidido a viver da forma como sempre sonhou, sem seguir regras, ele constrói uma ilha na costa italiana e declara independência, alegando que criou uma nação. Sua ousadia chama a atenção do mundo e cada vez mais pessoas se interessam por viver na ilha, mas o governo italiano o declara inimigo e exige que a propriedade seja formalizada.

Jerry Seinfeld: 23 Hours to Kill (2020), Jake Paltrow Neste especial da Netflix, Jerry Seinfeld, um dos autores do seriado de sucesso “Seinfeld” (1989), retorna ao local onde começou sua carreira: o palco, como comediante de stand-up. No teatro Beacon, em Nova York, ele usa seu aguçado poder de observação e muita ironia para fazer comentários bem-humorados sobre a vida e o cotidiano.

Sintonizados no Amor (2020), Max McGuire Maggie e Jack são melhores amigos desde a infância e apresentam juntos um programa de rádio, no qual dão conselhos sobre relacionamentos aos ouvintes. Os dois recebem uma proposta de uma grande empresa de comunicação, que pede que eles levem seus respectivos namorados a um especial de fim de ano. O problema é que eles não possuem uma vida amorosa estável e estão solteiros. Então, Maggie e Jack decidem fingir que são namorados.

Escola de Solteiras (2019), Luis Javier M. Henaine Ana pretendia se casar com o namorado, Gabriel, mas ele terminou o relacionamento, deixando-a arrasada. Ao perceber que todas as suas amigas estão se casando, Ana fica ainda mais ansiosa. Após descobrir que sua prima participou de um curso para conseguir um marido, Ana decide se matricular, mesmo achando a ideia um pouco ridícula. Assim, ela entra na Escola de Solteiras, onde a instrutora Lucíola ensina os segredos do matrimônio às mulheres.

Um Banho de Vida (2019), Gilles Lellouche Bertrand, um pai de família desempregado, sofre de depressão. Depois de um tratamento ineficaz, ele começa a frequentar a piscina de seu bairro e se junta à equipe masculina de nado sincronizado. Durante os treinos, os atletas amadores compartilham suas frustrações e alegrias, tornando-se grandes amigos. Sob o comando da ex-atleta olímpica Delphine, eles decidem participar de um campeonato mundial.

Até que a Gente te Separe (2018), Madeleine Sami, Jackie van Beek Jen e Mel descobrem que namoram o mesmo homem. Após terminarem com ele, as duas se tornam melhores amigas e não acreditam mais em relacionamentos. Elas juram nunca mais namorar e abrem uma agência para atender pessoas que não têm coragem de terminar com seus parceiros. Mas Mel se apaixona por um dos clientes e começa a se encontrar com ele sem contar para Jen.

Maktub (2018), Oded Raz Steve e Chuma são dois criminosos que sobrevivem a um ataque terrorista em um restaurante em Jerusalém. Eles roubam o dinheiro do local, mas acreditam que o fato de estarem vivos é um sinal divino para que comecem a praticar o bem. Então, eles pegam cartas deixadas no Muro das Lamentações com o intuito de realizar os pedidos escritos nesses bilhetes. Mas Steve ainda se sente tentado a fugir com o dinheiro roubado.