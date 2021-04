Os 10 melhores filmes filosóficos de todos os tempos, disponíveis no Amazon Prime Video

Para os que gostam de histórias que exploram conceitos da filosofia e da vida em sociedade, a Bula reuniu em uma lista dez indicações de filmes que fazem parte do catálogo do Amazon Prime Video. Estes longas despertam grandes e fazem o espectador questionar a si mesmo. Além disso, todos receberam altas avaliações da crítica especializada em cinema. “O Escafandro e a Borboleta” (2008), de Julian Schnabel; e “Fonte da Vida” (2006), de Darren Aronofsky, são alguns dos selecionados. “Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças” (2004), de Michel Gondry; e “Vanilla Sky” (2001), de Cameron Crowe; estão no canal pago Paramount+, mas é possível testar o serviço gratuitamente por sete dias.

Imagens: Divulgação / Reprodução Amazon Prime Video

A Árvore da Vida (2011), Terrence Malick O filme acompanha a vida de Jack, desde o seu nascimento, nos anos 50, até a idade adulta. Ele é o mais velho dos três filhos da família O’Brien e cresce dividido entre duas visões divergentes da realidade: o autoritarismo e crueldade do pai, e a generosidade da mãe. Certo dia, um trágico acontecimento perturba a família e provoca danos que acompanham Jack durante toda a vida.

Ilha do Medo (2010), Martin Scorsese Teddy Daniels e seu parceiro de trabalho Chuck Aule investigam o desaparecimento de uma assassina no hospital psiquiátrico de Shutter Island. Ao chegarem no hospital, eles descobrem que os médicos estavam agindo sem ética, realizando procedimentos proibidos nos pacientes. E, para tornar a investigação mais difícil, os funcionários se recusam a mostrar os arquivos antigos dos pacientes. Enquanto isso, um furacão se aproxima da ilha, precipitando uma rebelião ente os presos.

O Escafandro e a Borboleta (2008), Julian Schnabel Jean-Dominique Bauby, o editor-chefe da revista “Elle”, sofre um derrame cerebral aos 43 anos. Ele fica paralisado e dependente, algo frustrante para um homem conhecido por aproveitar a vida. O único movimento que lhe resta é o do olho esquerdo. Recusando-se a aceitar o destino, Bauby aprende a se comunicar piscando os olhos. Assim, ele dita um livro de memórias.

Fonte da Vida (2006), Darren Aronofsky O cientista Tommy Creo busca incessantemente exterminar o câncer, doença da qual sua mulher, Izzy, sofre. A chance de sucesso aparece quando seu time de pesquisadores encontra uma árvore que pode ajudar na cura. Ao mesmo tempo, em seus últimos dias de vida, Izzy escreve um livro sobre o navegador espanhol Tomas Creo, que partiu para o Novo Mundo em busca da árvore da vida, citada na Bíblia, no século 16.

Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças (2004), Michel Gondry Joel e Clementine tentaram fazer com que o relacionamento deles desse certo por anos. Cansada dos desentendimentos, Clementine aceita se submeter a um tratamento experimental para apagar Joel de sua memória. Ao descobrir o que a ex fez, Joel decide passar pelo mesmo experimento, eliminando todas as suas lembranças de Clementine. Mas, após se esquecerem, eles se encontram por acaso e se apaixonam novamente.

Donnie Darko (2001), Richard Kelly Donnie é um adolescente brilhante e excêntrico, que cursa o colegial, mas despreza a maioria de seus colegas de escola. Em uma noite, Donnie tem a visão de um coelho gigante, chamado Frank, que o guia até um campo de golfe. Pela manhã, Donnie descobre que uma turbina de avião caiu em sua casa durante a noite. Por acreditar que Frank o salvou de um acidente, Donnie passa a seguir todas as ordens do coelho.

Memento (Amnésia) (2001), Christopher Nolan Leonard Shelby tem a casa invadida por dois ladrões. Um deles bate em sua cabeça e o outro estupra e mata sua mulher. Agora, devido à pancada, ele sofre de amnésia anterógrada, uma doença que o impede de memorizar os eventos que acabaram de acontecer. Mesmo com essa dificuldade, ele insiste em encontrar o assassino de sua esposa. Mas a polícia não acredita na versão de Leonard sobre o crime.

Vanilla Sky (2001), Cameron Crowe David, um playboy egocêntrico, é vítima de um acidente causado por uma de suas ex-namoradas. Ele consegue sobreviver, mas tem o rosto totalmente desfigurado. Dono de um império editorial, David oferece qualquer quantia para quem conseguir reconstruir o seu rosto por meio de cirurgias plásticas. Mas, durante esse processo, ele começa a ser perturbado por estranhas alucinações.

O Clube da Luta (1999), David Fincher Jack é um jovem executivo cansado de sua vida monótona. Após voltar de uma viagem, ele descobre que houve uma explosão em seu apartamento. Sem ter a quem pedir ajuda, ele vai morar com Tyler, um homem que conheceu durante a viagem. Para extravasar a raiva, Tyler convida Jack para uma luta. Eles começam a brigar frequentemente e as lutas atraem outros homens. Assim, nasce o Clube da Luta, uma organização anarquista e violenta.