10 filmes da Netflix para quando você não souber o que assistir

Relatos do Mundo (2021), Paul Greengrass

Em 1870, o Capitão Jefferson Kyle Kidd viaja pelos EUA contando notícias de todo o mundo para as pessoas, apesar dos jornais já estarem se popularizando. No Texas, ele aceita a proposta de levar uma menina de 10 anos, Johanna, de volta para seus familiares. Sequestrada pelo povo Kiowa seis anos antes, Johanna foi criada como um deles e tem um comportamento hostil com as pessoas. Mas, ao longo caminho, ela e Kidd acabam criando um vínculo afetivo.