10 filmes baseados em fatos reais que vão te dar uma dose de otimismo, na Netflix e no Amazon Prime Video

A Escavação (2021), Simon Stone

Às vésperas da Segunda Guerra mundial, a viúva Edith contrata um arqueólogo escavador para explorar sepultamentos ancestrais em sua propriedade. Ao longo da escavação, o homem descobre que há muitos artefatos históricos e valiosos enterrados na terra de Edith. Com as descobertas, a vida dos dois muda completamente e eles se tornam alvo de pessoas ambiciosas. O longa é baseado em fatos, narrados no livro homônimo de John Preston.