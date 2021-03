Os 30 melhores filmes para ver na Netflix, Amazon Prime Video e Globoplay

A Netflix, o Amazon Prime Video e o Globoplay são, respectivamente, as plataformas de streaming com o maior número de assinantes no Brasil. Para os usuários em dúvida sobre o que vale a pena assistir nos três serviços, a Bula reuniu em uma lista dez longas imperdíveis de cada um deles. Foram selecionadas as produções com as melhores avaliações em sites de cinema, como IMDb e Rotten Tomatoes. São filmes que todo cinéfilo precisa assistir pelo menos uma vez na vida, como “Interestelar” (2014), de Christopher Nolan; “O Som do Silêncio” (2021), de Darius Marder; e “A Garota Dinamarquesa” (2015), dirigido por Tom Hooper. Os títulos estão organizados por ano de lançamento e não seguem critérios classificatórios.

Manchester à Beira-Mar (2016), Kenneth Lonergan Após uma tragédia destruir sua família, Lee Chandler vai embora de Manchester. Anos depois, ele trabalha como zelador em Boston, mas é obrigado a retornar para sua cidade natal, devido ao grave estado de saúde de seu irmão, que acaba morrendo. Lee é surpreendido com o testamento do irmão, que deixa para ele a guarda do filho adolescente, Patrick. Agora, Lee deve permanecer em Manchester e enfrentar seus fantasmas do passado.

A Espera (2015), Piero Messina Anna passa por um momento de profunda dor, pois acaba de perder o filho, Giuseppe, e precisa organizar o funeral. Em meio aos preparativos, ela recebe Jeanne, a namorada de Giuseppe, que ainda não sabe da tragédia e foi convidada por ele para as festividades da Páscoa. Ao conhecer Jeanne, Anna tem uma reação inesperada e, em vez de contar a verdade, convida a garota para ficar, mentindo que Giuseppe chegará para a Páscoa.

Interestelar (2014), Christopher Nolan Após ver a Terra consumindo boa parte de suas reservas naturais, um grupo de astronautas recebe a missão de verificar possíveis planetas para receberem a população mundial, possibilitando a continuação da espécie. Cooper é chamado para liderar o grupo e aceita a missão, mesmo sabendo que pode nunca mais ver sua família. Ao lado de Brand, Jenkins e Doyle, ele segue em busca de uma nova casa para a humanidade.

Ela (2013), Spike Jonze Em um cenário futurístico, em Los Angeles, Theodore é um escritor que trabalha escrevendo cartões românticos. Solitário e deprimido com o fim de seu casamento, ele decide comprar um inovador sistema operacional interativo. Assim, Theodore conhece Samantha, a voz feminina que agora comanda seu computador. Surpreendentemente, ele se apaixona por Samantha, dando início a uma relação amorosa totalmente incomum.

Amor (2012), Michael Haneke Georges e Anne são um casal de aposentados apaixonado por arte. Eles estão aprendendo a lidar com os sinais da velhice, até que Anne sofre um infarto de repente. A doença, aos poucos, se apodera de suas capacidades físicas e mentais. A filha do casal, Eva, mora em outro país e deseja que a mãe vá para um local onde receba cuidados especializados. Mas George deseja continuar ao lado da esposa e cuidar dela em casa.

Incêndios (2011), Denis Villeneuve Jeanne e Simon são irmãos gêmeos que acabam de perder a mãe, Nawal. Eles encontram o advogado para saber do testamento e recebem dois envelopes: um a ser entregue ao pai e outro para o irmão deles. Mas Jeanne e Simon não sabiam da existência do irmão e acreditavam que o pai estava morto. Em busca de respostas, eles viajam para o Oriente Médio, onde Nawal viveu, e descobrem uma história familiar surpreendente.

Cidade de Deus (2002), Fernando Meirelles e Kátia Lund O filme retrata o crescimento do crime organizado na Cidade de Deus, favela do Rio de Janeiro considerada uma das mais perigosas da capital. O drama é narrado pelo personagem Buscapé, um adolescente que encontrou na fotografia uma forma de retratar o cotidiano da favela. Ao contar sua história, Buscapé apresenta os conflitos violentos entre os líderes do tráfico na Cidade de Deus: Zé Pequeno, Bené e Cenoura.

Central do Brasil (1998), Walter Salles Dora, uma ex-professora amargurada, trabalha na Estação Central do Brasil, escrevendo cartas para pessoas analfabetas que desejam se comunicar com amigos e familiares. Uma de suas clientes é atropelada por um ônibus na estação, deixando sozinho o garoto Josué, de 9 anos. Dora inicialmente se recusa, mas depois decide cuidar de Josué. Juntos, eles viajam para o Nordeste em busca do pai do garoto, que ele nunca conheceu.

Os Imperdoáveis (1992), Clint Eastwood Na região de Wyoming, em 1880, uma prostituta é atacada e morta por um cowboy. A polícia não faz nada e as outras garotas de programa se revoltam. Então, elas se unem para oferecer uma recompensa a quem matar o cowboy. Schofield Kid, um jovem pistoleiro, e William Munny, um matador de aluguel aposentado, resolvem aceitar o trabalho pelo dinheiro. Mas, antes, eles precisam encarar “English Bob”, um forasteiro que também está de olho na recompensa.

A Cor Púrpura (1986), Steven Spielberg Celie é uma mulher negra do sul dos Estados Unidos. Sendo a mais velha de vários irmãos, ela sofre constantes abusos sexuais do pai, de quem acaba engravidando por duas vezes. Os bebês são doados e Celie é entregue para Albert, um fazendeiro da região que a maltrata cruelmente. Ela se adapta à triste realidade, mas sua vida muda ao conhecer a inesquecível Shug Avery, a amante de Albert, que se torna uma grande amiga.

O Som do Silêncio (2021), de Darius Marder Ruben é baterista de uma banda de punk-metal, da qual sua namorada, Lou, é a vocalista. Dependente químico, Ruben está sóbrio há quatro anos. De repente, ele percebe que está perdendo a audição e pensa que sua vida e carreira acabaram. Incentivado por Lou, que teme que ele tenha uma recaída, Ruben começa a frequentar uma comunidade para surdos e tenta aceitar sua nova condição.

Pássaros de Verão (2019), Cristina Gallego e Ciro Guerra Na década de 1970, na Colômbia, cresce o lucrativo comércio de marijuana. Raphayet, um descendente da tribo dos Wayúu, deseja se casar com a bela Zayda e não tem dinheiro para pagar o dote exigido pela mãe da garota. Então, ele começa a traficar maconha para jovens norte-americanos que chegam em missão no país. Raphayet e sua família enriquecem, vivendo a chamada “la bonanza marimbera”. Mas a guerra pelo narcotráfico pode colocar sua tribo e suas tradições em risco.

Infiltrado na Klan (2018), Spike Lee O filme conta a história real de Ron Stallworth, um policial negro dos Estados Unidos. Em 1978, ele desenvolveu um plano para se infiltrar na Ku Klux Klan local. Ele se comunicava com os membros do grupo por meio de cartas e telefonemas e, quando precisava estar presente, enviava seu colega de trabalho branco, Flip Zimmerman. Logo Ron se tornou o líder da seita e conseguiu sabotar dezenas crimes de ódio planejados pelos racistas.

Boyhood: Da Infância à Juventude (2014), Richard Linklater O filme é centrado em Mason, um garoto cujos pais se divorciam. A trama narra a vida do menino durante um período de 12 anos, da infância à juventude, mostrando a relação dele com os pais conforme vai amadurecendo. Como o filme foi gravado ao longo desses 12 anos, é possível, literalmente, assistir ao garoto crescer diante da tela, enquanto enfrenta descobertas, novas experiências e conflitos.

Garota Exemplar (2015), David Fincher No dia de seu quinto aniversário de casamento, Amy desaparece sem deixar pistas. Quando as aparências de uma união feliz começam a ruir, Nick, seu marido, torna-se o principal suspeito para a polícia. Mas, Nick alega não ser o culpado e fará de tudo para provar sua inocência, ao mesmo tempo em que investiga o que realmente ocorreu com Amy. O longa é baseado no livro homônimo escrito por Gillian Flynn.

O Regresso (2015), Alejandro González Iñarritu O filme se passa em 1822 e narra a história de Hugh Glass, um explorador que parte para o oeste americano para ganhar dinheiro como caçador. Atacado por um urso, ele fica seriamente ferido e é abandonado para morrer pelos membros de sua equipe. Resistindo à dor e à traição, Glass permanece vivo e inicia uma árdua jornada para se vingar. Leonardo Di Caprio, intérprete de Hugh, ganhou o Oscar de Melhor Ator em 2016.

O Artista (2011), Michel Hazanavicius Na década de 1920, o ator George Valentim é uma das estrelas mais famosas do cinema mudo. Ele se apaixona por Peppy Miller, uma figurante que sonha em ser uma grande atriz. A carreira de George está sendo ameaçada pela chegada no cinema falado e ele não sabe como continuar relevante. Ao mesmo tempo, assiste à ascensão de Peppy, que se adapta muito bem ao novo formato de filmes.

O Discurso do Rei (2010), Tom Hooper Desde a infância, o príncipe George é gago. Esse é um sério problema para ele, que constantemente precisa fazer discursos. Após tentar vários métodos, ele é vencido pela insistência da esposa e aceita visitar mais um terapeuta de fala, o dr. Lionel Logue. Inicialmente, George duvida das técnicas pouco convencionais de Logue, mas rapidamente percebe que está progredindo. Agora, ele precisa se preparar para o seu maior desafio: assumir a coroa.

Desejo e Reparação (2007), Joe Wright Em 1935, a adolescente Briony Tallis vê uma cena que atormenta a sua imaginação: sua irmã mais velha, Lola, mergulha pelada em um lago, sob o olhar atento de Robbin, o filho de um empregado. A partir desse episódio, Briony, que nutre a ambição de ser escritora, constrói uma história fantasiosa. Por não entender o mundo adulto da paixão e da sexualidade, ela faz graves acusações, que acabam levando Robbin para a prisão.

O Poderoso Chefão — Parte II (1974), Francis Ford Coppola Primeira sequência a ganhar o Oscar de Melhor Filme, “O Poderoso Chefão Parte II” conta a história de Vito Andolini, conhecido como o mafioso Don Vito Corleone. Após a máfia italiana matar sua família, ele foge para os Estados Unidos, onde começa a praticar crimes para manter sua mulher e filhos. Anos mais tarde, os negócios da família Corleone são comandados pelo ambicioso filho caçula de Vito, Michael.

Netflix

Os 7 de Chicago (2020), de Aaron Sorkin Em 1968, em Chicago, o Partido Democrata realiza uma convenção para escolher os candidatos à eleição presidencial daquele ano. Do lado de fora, mais de 15 mil manifestantes contra a Guerra do Vietnã entram em confronto com a polícia e a Guarda Nacional dos EUA. Os organizadores do protesto, que era inicialmente pacífico, são acusados de conspiração e incitação da desordem. O julgamento deles atrai atenção mundial.

História de um Casamento (2019), Noah Baumbach O diretor de teatro Charlie e a atriz Nicole estão passando por muitas dificuldades no relacionamento e decidem se divorciar. Os dois concordam em não envolver advogados, levando o processo de uma maneira amigável, mas Nicole muda de ideia e contrata uma advogada experiente, Nora Fanshaw. Surpreso com a atitude de Nicole, Charlie se esforça para pagar um famoso advogado e lutar pela custódia do filho, o pequeno Henry.

O Irlandês (2019), Martin Scorsese Frank Sheeran, “O Irlandês”, é um veterano de guerra cheio de condecorações. Ele aprendeu a matar servindo na Segunda Guerra Mundial e divide seu tempo entre os trabalhos de caminhoneiro e assassino de aluguel para a máfia. Já velho, Frank reflete sobre sua carreira no mundo do crime e seu envolvimento com os Bufalino, uma família de mafiosos. Ele também relembra seu envolvimento no desaparecimento do líder do sindicato dos caminhoneiros, Jimmy Hoffa, que era seu amigo de longa data.

A Garota Dinamarquesa (2015), Tom Hooper O filme conta a história real de Lili Elbe, que nasceu Einar Mogens Wegener e foi a primeira pessoa a fazer uma cirurgia de mudança de gênero. Na década de 1920, Einar casa-se com Gerda, que era pintora. Gerda decide vesti-lo como mulher para uma de suas pinturas. Einar gosta da experiência e começa a mudar sua aparência, passando a se chamar de Lili Elbe. A esposa, ainda que relutante, entende o desejo do amado e resolve apoiá-lo na transição.

Django Livre (2013), Quentin Tarantino Django é um ex-escravo que vive no Sul dos Estados Unidos, no período anterior à Guerra Civil Americana. Dotado de um talento notável para a caça, ele faz uma aliança com Schultz, um caçador de recompensas que está em busca dos irmãos assassinos Brittle. Django aceita ir atrás dos criminosos com o caçador, desde que Shcultz o ajude a encontrar sua esposa, Broomhilda, que há anos foi comprada por um fazendeiro.

As Vantagens de Ser Invisível (2012), Stephen Chbosky Charlie, um aluno do ensino médio, sofre de depressão desde a infância e acaba de receber alta de uma instituição psiquiátrica. Ele está com dificuldades para interagir em sua nova escola e se sente deslocado o tempo todo, até que conhece os irmãos Patrick e Sam. Ao lado de seus novos amigos, Charlie vive novas experiências e descobre os prazeres da adolescência.

A Origem (2010), Christopher Nolan Em um mundo onde é possível entrar na mente humana, Cobb é capaz de invadir os sonhos das pessoas e roubar segredos do subconsciente. Procurado pela justiça, ele é um fugitivo e está impedido de retornar aos Estados Unidos. Desesperado para rever seus filhos, Cobb aceita uma tarefa quase impossível: plantar uma ideia na mente de uma pessoa. Caso sua missão seja bem-sucedida, ele poderá voltar aos EUA.

Batman: O Cavaleiro das Trevas (2008), Christopher Nolan Com a ajuda de Jim Gordon e Harvey Dent, Batman tem mantido a ordem na cidade de Gotham, lutando contra o crime organizado. Mas, um jovem anárquico conhecido como Coringa tem ganhado popularidade e ameaçado instaurar o caos. Os criminosos da cidade, então, aceitam uma proposta feita pelo Coringa e o contratam para combater o Homem-Morcego.

V de Vingança (2005), James McTeigue Após uma guerra mundial, um partido totalitário ascende ao poder na Inglaterra. O governo tem o controle da mídia, há uma polícia secreta e as minorias são enviadas para campos de concentração. Na luta pela liberdade, um homem mascarado e conhecido apenas como V usa táticas terroristas para enfrentar os opressores da sociedade. V salva Evey, uma jovem vítima da polícia, e encontra nela uma nova aliada contra o governo.