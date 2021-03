10 filmes da Netflix que são verdadeiros calmantes

Blue Jay (2016), Alexandre Lehmann

Ao retornarem para sua pequena cidade natal, Amanda e Jim, ex-namorados do ensino médio, se reencontram por acaso em um supermercado. Eles não se veem há 20 anos e decidem tomar um café juntos. Ao longo do dia, relembram as histórias do passado e refletem sobre os sonhos que tinham na juventude. Apesar do tempo que viveram separados, Amanda e Jim percebem que ainda estão ligados.