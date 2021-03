10 filmes da Netflix para assistir quando estiver se sentindo para baixo

Artista do Desastre (2017), James Franco

Baseado em uma história real, o filme acompanha a jornada do diretor Yommy Wiseau e do ator Greg Sestero. Amigos com o sonho de fazerem sucesso no cinema, eles partem para Hollywood. Tommy, cansado de ser rejeitado, decide bancar a produção de seu primeiro filme: “The Room”. Greg aceita participar do projeto e, juntos, os dois lançam o longa, que ficou conhecido como “o pior de todos os tempos”.