10 séries que hipnotizarão seu domingo, disponíveis na Netflix e no Amazon Prime Video

The Good Fight (2017), Phil Alden Robinson e Michelle King

Um enorme golpe financeiro destrói a reputação da advogada Maria e acaba com as reservas econômicas de sua mentora, Diane Lockhart. Despedidas do escritório Lockhart & Lee, as duas entram para uma das firmas mais promissoras de Chicago, onde trabalharão com a advogada Lucca Quinn. A série é uma continuação de “The Good Wife”, que foi cancelada em 2016.